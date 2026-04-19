Mehrere Brände in einer Nacht: Nachbar rettet Frau aus Wohnung in Magdeburg

Magdeburg - In der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr zu gleich mehreren Bränden in Magdeburg ausrücken. Der heldenhafte Einsatz eines Zeugen verhinderte womöglich Schlimmeres.

Aufmerksame Zeugen meldeten die Brände bei der Feuerwehr. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Zunächst bemerkten aufmerksame Bürger gegen 23 Uhr, dass in einer Wohnung im Stadtteil Buckau mehrere Rauchmelder ausgelöst wurden, und alarmierten die Feuerwehr.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte rettete ein Nachbar die Mieterin aus der betroffenen Wohnung, so ein Sprecher der Feuerwehr Magdeburg.

Die Bewohnerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Ursache für das Feuer soll ersten Ermittlungen zufolge ein Toaster gewesen sein.

Nur wenige Stunden später, gegen 2 Uhr, schlug es erneut Alarm bei der Magdeburger Feuerwehr. Diesmal verschlug es die Kameraden in der Bebertaler Straße im Bereich Neue Neustadt.

Auch hier meldeten aufmerksame Nachbarn ausgelöste Rauchmelder. Nach Angaben der Feuerwehr schlugen diese aufgrund von angebranntem Essen an.

Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Rothensee unterstützt.