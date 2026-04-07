Wohnung in Magdeburg nicht mehr betretbar: Müll fängt auf Balkon Feuer

Magdeburg - Am Abend des Ostersonntags ist im Magdeburger Stadtteil Buckau eine Wohnung in Brand geraten.

Die Feuerwehr musste feststellen, dass die betroffene Wohnung nicht mehr betreten werden kann. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Das Feuer sei gegen 18.45 Uhr auf dem Balkon der Wohnung in der Karl-Schmidt-Straße entstanden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Dabei soll es sich um Müll einer Bewohnerin gehandelt haben, welcher sich entzündet hatte.

Die sofort hinzugeeilten Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Jedoch stellten sie fest, dass die betroffene Wohnung anschließend stark verrußt war.

Sie konnte deshalb weder betreten noch weiterhin bewohnt werden. Eine Gefahr für Anwohner der umliegenden Wohnung bestehe jedoch nicht.

Noch vor der Feuerwehr versuchten die beiden Bewohnerinnen das Feuer auf dem Balkon selbstständig zu löschen. Dies gelang ihnen allerdings nicht.

Beide wurden daraufhin von einem Rettungsdienst noch vor Ort behandelt.