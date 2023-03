"Ariadne auf Naxos" im Theater Magdeburg: Besucher bleiben fern - aus gutem Grund!

Ein Problemchen gleich zu Beginn: Die Oper entscheidet sich dafür, im Vorspiel die versprochenen Übertitel wegzulassen (immerhin spielt der erste Teil quasi "hinter den Kulissen"). Zwar ist "Ariadne auf Naxos" eine deutsche Oper, trotzdem ist Operngesang notorisch schwer zu verstehen, besonders wenn mindestens die Hälfte des Ensembles mit starkem Akzent spricht. So lässt man sich als Zuschauer doch eher berieseln und bekommt den Dialog nur so zur Hälfte mit.

Die Exposition vor der Pause überzeugt lediglich in der kreativen Herangehensweise, die Regisseur James Bonas nutzt, um realgetreu die Abläufe und zuweilen das Chaos hinter dem Vorhang darzustellen. Bonas nimmt Strauss' und Hofmannstahls Original und adaptiert es mit modernen Kostümen und Requisiten. Der Höhepunkt im ersten Akt wird durch ein eindrucksvolles Duet zwischen Emilie Renard als Komponist und Lisa Mostin als Zerbinetta erreicht. Die Beiden glänzen in ihren Rollen und heben die Stimmung für den zweiten Akt.

Leider ist die Handlung in Part Eins für das moderne Publikum zu langwierig und der Konflikt scheint überflüssig und repetitiv. Dies soll an dieser Stelle nicht negativ ins Gewicht fallen, immerhin stammt das Stück nicht aus der Feder des Regisseurs. Es ist aber bemerkenswert, dass sich das Magdeburger Theater erneut für ein langatmiges Stück entscheidet, nachdem diese Rechnung schon mit Grete Minde in der vergangenen Spielzeit nicht aufgegangen war.

So mancher Zuschauer wird sich bei einem Gläschen Sekt in der Pause dann auf den Beginn des Stücks in der zweiten Hälfte gefreut haben: Endlich ein chaotisches Mischmasch aus zwei Stücken, was sicherlich für einige Lacher sorgt...