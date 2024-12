11.12.2024 12:44 Bundeswehr singt für guten Zweck: Tausende Euros kommen Kindern zugute

Der Heeresmusikkorps Hannover sang am Dienstag in der Johanniskirche in Magdeburg. Das Konzert diente einem guten Zweck. Mehrere Tausend Euro gehen an Kinder.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Dienstag fand in der Johanniskirche in Magdeburg das Benefizkonzert eines Musikkorps der Bundeswehr statt. Mehrere Tausend Euro gehen dabei für einen guten Zweck an Kinder. Ramona Albrecht, Leiterin der Kindertagesstätte Martin-Stift, nahm den Spendenscheck vom Kommandeur des Landeskommandos Sachsen-Anhalt Oberst Thorsten Alme entgegen. © Landeskommando Sachsen-Anhalt/Max Hupe Das Landeskommando Sachsen-Anhalt und das Heeresmusikkorps Hannover stimmten die Besucher des Konzertes auf die Weihnachtszeit ein. Die rund 50 professionell ausgebildeten Musiker präsentierten in der historischen sowie modernen Kulisse weihnachtliche Lieder, die teilweise mehrere Jahrhunderte alt sind. Der Erlös durch die Kartenverkäufe geht in diesem Jahr an die evangelische Kindertagesstätte Martin-Stift im Stadtteil Diesdorf. Magdeburg Kultur "Onkel Werner" am Theater Magdeburg: Spielzeit beginnt mit ordentlich Wucht! Insgesamt 4637,90 Euro sind an dem Abend zusammengekommen. Die Leiterin der Kindertagesstätte, Ramona Albrecht, bedankte sich bei den Musikern. Ihr wurde der Spendenscheck vom Kommandeur des Landeskommandos Sachsen-Anhalt Oberst Thorsten Alme persönlich überreicht. Rund 50 professionell ausgebildete Musiker brachten die Besucher in weihnachtliche Stimmung. © Landeskommando Sachsen-Anhalt/Max Hupe Das Konzert wurde für einen guten Zweck in der Magdeburger Johanniskirche aufgeführt. © Landeskommando Sachsen-Anhalt/Max Hupe Einen Plan, wofür das Geld ausgegeben werden soll, gibt es auch bereits. Unter anderem wird es in interaktive Projekte zum Thema Natur und Umwelt investiert.

Titelfoto: Bildmontage: Landeskommando Sachsen-Anhalt/Max Hupe