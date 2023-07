"Catch Me If You Can" am Theater Magdeburg: Domplatz-OpenAir feiert Riesen-Erfolg

Magdeburg - Am Sonntagabend fand die Dernière des diesjährigen DomplatzOpenAirs " Catch Me If You Can " statt. Nun teilte das Theater mit, wie hoch die Auslastung wirklich war.

"Catch Me If You Can" hatte glücklicherweise, abgesehen von einer wetterbedingten Verschiebung , einen reibungslosen Lauf.

Fast alle Vorstellungen des Sommermusicals waren restlos ausverkauft. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Wie das Theater Magdeburg am Montag mitteilte, entsprach die Auslastung beim Musical unglaublich starken 99,5 Prozent. Das entspricht 22.765 Zuschauern und sei ein "grandioser Erfolg", so heißt es in der Mitteilung.

Mit der Dernière des Sommermusicals läutete das Haus auch den Beginn der Spielzeitpause ein - Bis Anfang September finden deshalb keine Vorstellungen statt. Der Betrieb wird am 9. September mit einem zweitägigen Theaterfest wieder aufgenommen.



Und wer nach "Catch Me If You Can" weiterhin in Musical-Laune ist, der darf sich schon jetzt auf das DomplatzOpenAir im nächsten Jahr freuen: Am 14. Juni 2024 feiert "Love Never Dies", die Fortsetzung vom "Phantom der Oper", Premiere in Magdeburg.

Die Karten dafür sind schon jetzt im Vorverkauf.