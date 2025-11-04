Demo gegen Anschlag-Schauspiel: Theater Magdeburg spricht Klartext

Magdeburg - Das Theater Magdeburg plant ein Schauspiel über den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt . Das gefällt nicht jedem. Jetzt wurde zu einer Demo gegen das Theater aufgerufen.

Am Sonntag soll vor dem Opernhaus gegen ein Schauspiel demonstriert werden. © Isabelle Wiermann/TAG24

Auf der Spielzeitpressekonferenz im Sommer wurde bekannt gegeben, dass kommenden Mai ein Schauspiel namens "3 Minuten" Premiere feiern wird, was sich mit dem Magdeburg-Anschlag befasst.

Privatpersonen riefen deshalb in den sozialen Medien für Sonntag, 14 Uhr, vor dem Opernhaus zu einer Demonstration auf, die sich gegen das Theater Magdeburg richtet. Unter anderem wird Pietätlosigkeit vorgeworfen.

Das Theater äußert sich dazu klar: "Wir nehmen diesen Aufruf ernst und respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest", erklärte Pressereferentin Lisa Dreßler auf TAG24-Anfrage.

"Das Theater Magdeburg versteht sich als Ort der Auseinandersetzung, Erinnerung und gesellschaftlichen Reflexion. Wir sind überzeugt, dass das Theater ein Ort für [...] Magdeburger sowie andere Betroffene sein kann, um sich mit dem Anschlag auseinanderzusetzen."