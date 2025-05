Jetzt ist es raus! Das ist das Domplatz-Musical 2026

Magdeburg - Bei einer Pressekonferenz stellte das Theater Magdeburg den Spielplan für die kommende Saison vor. Was läuft im Sommer 2026 als Domplatz-Open-Air? Wer eröffnet die Spielzeit? Und was hat Tokio Hotel auf dem Spielplan verloren?

Das Domplatz-Open-Air zieht jedes Jahr Tausende Zuschauer nach Magdeburg - jetzt ist bekannt, was 2026 läuft. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Zwar ist es zur Premiere für das diesjährige Domplatz-Open-Air noch rund vier Wochen hin, trotzdem wurde schon das Sommermusical für das nächste Jahr bekannt gegeben.

Ab dem 19. Juni 2026 spielt auf dem Domplatz "Rodgers und Hammerstein's Oklahoma!". Das Musical entführt mit viel Musik und Tanz in den Wilden Westen. Der Ticketvorverkauf startet am Mittwoch. Das diesjährige Domplatz-Open-Air "The Addams Family" ist bereits restlos ausverkauft.

Abgesehen vom Open Air stellte die Theaterdirektion um Generalintendant Julien Chavaz neun Musiktheater-, 13 Schauspiel- und drei Ballettpremieren für die kommende Spielzeit vor.

Sparte: Ballett

Das Tanzensemble um Jörg Mannes nimmt auch in der kommenden Spielzeit wieder drei neue Projekte auf. Darunter "Ein Sommernachtstraum" nach Shakespeare (Uraufführung: 18. Oktober) und "Der Sandmann" (Uraufführung: 25. April 2026).