Ein Wochenende voller Feste: Das sind die sonnigen Tipps für Magdeburg

Am Wochenende finden in Magdeburg ein Kulturpicknick, zwei Openair-Festivals, mehrere Theatervorstellungen und ein Kunstmarkt statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Das schöne Wetter am Wochenende bettelt förmlich darum, ordentlich genutzt zu werden. Glücklicherweise hat Magdeburg am Samstag und Sonntag viele Open-Air-Veranstaltungen zu bieten, bei denen wirklich jeder auf seine Kosten kommt.

Festival

Volksbad Buckau - Nach dem unglaublichen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es am Samstag die Fortsetzung vom Buckauer Volksbad Festival. Von 13 Uhr bis in die Nacht hinein warten auf dem ganzen Volksbad-Gelände spannende Workshops zum Thema Makramee, Kickboxen, Siebdruck oder Body Neutrality auf die Besucher. Ab 17 Uhr stehen drei coole Konzerte und zwei DJ-Sets an. Abgerundet wird der bunte Tag durch eine Podiumsdiskussion zum Thema "Flinta*-Personen in der Musikwelt" und eine Fotoausstellung. Der Eintritt kostet zwischen 6 und 12 Euro nach Selbsteinschätzung, die Teilnahme an Workshops kostet je 5 Euro.

Kulturpicknick

Festung Mark - Im Rahmen des Kulturpicknicks stehen auch an diesem Wochenende mehrere musikalische Veranstaltungen auf dem Plan. Samstag um 19 Uhr entführt die Tribute-Band "Starfucker" im Openair in die Welt der Rolling Stones. Zur gleichen Zeit nehmen Euch "Hot Jumpin' 6" in die Rock'n'Roll-Welt der 60er- und 70er-Jahre mit. Wer danach immer noch nicht genug hat, der kann sich noch bei der Afterparty "Classic Rock Night" die Füße wund tanzen. Der Eintritt zum "Starfucker - Open Air" und zum Rock'n'Roll-Picknick kostet jeweils etwa 20 Euro. Für die Tickets zur Aftershow-Party müsst Ihr etwa 8 Euro berappen, für Besucher der ersten beiden Veranstaltungen ist sie aber kostenlos. Am Sonntag kommt dann die Fortsetzung für die ganze Familie. Beim Sommerfest "Bock auf Sport" gibt's abwechslungsreiche Spiel- und Spaßangebote für die Großen und Kleinen, wie zum Beispiel eine Familienolympiade. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Das Sommerfest findet ab 15 Uhr statt, der Eintritt ist frei.

Beim Magdeburger Kulturpicknick in der Festung Mark gibt es open air die besten Live-Acts. (Symbolbild) © Natacha Pisarenko/AP/dpa

Theater

Domplatz/Schauspielhaus - Bevor die derzeitige Spielzeit offiziell zu Ende geht, hat das Theater Magdeburg an diesem Wochenende noch ein paar sehenswerte Stücke auf dem Spielplan - für diejenigen, die statt Party eher Kultur wollen. Nach der Premiere am Freitag hat das DomplatzOpenAir "Catch me if you can" sowohl am Samstag als auch am Sonntag um 21 Uhr Aufführungen geplant, für die noch Restkarten zu haben sind. Im Schauspielhaus wird am Samstag außerdem zum letzten Mal die Komödie "Odyssee: Buch von Homer" gezeigt - die Vorstellung beginnt 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse oder vorab. Ticketpreise für das DomplatzOpenAir starten ab etwa 32 Euro, Karten für "Odyssee" kosten 22 Euro.

Nach seiner Premiere am Freitag hat das Sommermusical "Catch me if you can" zwei weitere Vorstellungen am Wochenende. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Live Open Air

Elbauenpark - Zurück in die Zeit von Tamagotchis und neonfarbenen Outfits: Beim 90er Live Open Air im Magdeburger Elbauenpark stehen den ganzen Samstagnachmittag lang echte 90s-Größen für Euch auf der Bühne. Blümchen (43), Marc Terenzi (44), Oli P. (44) und viele mehr haben sich Zeit genommen und ihre besten Songs eingepackt, die zum Mittanzen und Mitsingen einladen. Das Festival findet zwischen 16 und etwa 22 Uhr statt. Der Ticketpreis beträgt etwa 36 Euro.

Zurück in eine bessere Zeit? Beim 90er Live Open Air im Elbauenpark gibt's ordentlich was auf die Ohren. (Symbolbild) © 123rf/dzarembo

Kunstmarkt

Buckauer Engpass - Um das Wochenende perfekt abzurunden, verwandelt sich der Buckauer Engpass am Sonntag wieder in ein Mekka für alle Kreativen und lädt Besucher zum Heinz-Kunstmarkt ein. Von 11 bis 18 Uhr wird dort musiziert, bestaunt und natürlich gekauft und gehandelt. Ob Ölmalereien, Aquarelle, Fotografien, selbstgefertigter Schmuck oder Mode - was Ihr sucht, findet Ihr dort. Der Eintritt ist frei.

Beim Kunstmarkt im Buckauer Engpass könnt Ihr am Sonntag richtig ausgiebig stöbern. (Symbolbild) © 123RF/sopotniccy