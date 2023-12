Erstes Advents-Wochenende: Diese coolen Events warten am Samstag in Magdeburg auf Euch

Am Samstag finden in Magdeburg Weihnachtsmärkte, Theatervorstellungen, eine Tattoo-Messe, eine feierliche Eröffnung und ein Poetry-Slam statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Auf dem Weihnachtsmarkt ist Euch zu viel Trubel? Glücklicherweise stehen am Samstag in Magdeburg noch viele andere Veranstaltungen im Kalender, die sich über Euer Kommen freuen.

Weihnachtsmärkte der anderen Art

Stadtbibliothek - Große Weihnachtsmärkte, die man wochenlang besuchen kann, hat Magdeburg ja zur Genüge. Am Samstag finden aber auch zwei kleine, einmalige Events statt, für diejenigen, die sich fernab vom Trubel in Weihnachtsstimmung versetzen wollen. In der Stadtbibliothek wartet zwischen 10 und 13 Uhr ein kleiner Markt für Familien. Neben Bastelstationen und weihnachtlichen Leckereien gibt es immer zur vollen Stunde ein spannendes Bilderbuchkino. Der Eintritt ist frei. Bürgerhaus Alte Schule Salbke - Im Stadtteil Salbke geht bereits zum 15. Mal der Adventsmarkt an den Start. Von 10 bis 22 Uhr gibt es dort kulinarische Köstlichkeiten, eine Tombola mit tollen Preisen, Livemusik, ein großes Kinderprogramm und vieles mehr.

Die Stadtbibliothek lädt zu einem kleinen Weihnachtsmarkt mit Bastelstationen ein. (Symbolbild) © 123RF/azgek

Tattoo Convention

Messegelände - Wer - wortwörtlich - bisschen neue Farbe in sein Leben bringen möchte, der ist am Wochenende bei der Tattoo Convention in den Messehallen richtig. Internationale Top-Künstler stellen sich und ihre Kunstwerke vor und stellen ihr Können bei verschiedenen Contests unter Beweis. Besucher lernen bei der Messe alles rund ums Thema Tattoo, genießen Live-Musik und können vielleicht das ein oder andere neue Bild auf die Haut bringen. Tagestickets kosten 15 Euro.

Auf der Tattoo Convention in den Messehallen lernt Ihr alles rund ums Thema Tätowierungen. © Christoph Soeder/dpa

Theater Magdeburg

Schauspielhaus/Opernhaus - Wer sich vor den winterlichen Temperaturen in den warmen Theatersaal retten will, für den bietet das Theater Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm. Im Opernhaus spielt um 10 Uhr das diesjährige Weihnachtsmärchen "Das Gespenst von Magdebu-huuu" und entführt in eine kunterbunte Gruselwelt. Am Abend spielt um 19.30 Uhr erneut die sehenswerte Jazz-Operette "Blume von Hawaii". Restkarten gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 17 Euro. Auch im Schauspielhaus könnt Ihr Euch um 19.30 Uhr zwischen zwei Stücken entscheiden: entweder die brillante Kinderbuch-Adaptation "Wolf" oder das ernste Drama "Jagdszenen". Karten kosten 17 Euro.

Am Wochenende spielt das Theater das diesjährige Weihnachtsmärchen "Das Gespenst von Magdebu-huuu" gleich mehrmals. © Theater Magdeburg/Jan Reiser

Einweihung des neuen Lichterpferds

Herrenkrug - Kennt Ihr das leuchtende Pferd im Herrenkrug, das dort im Winter umher galoppiert? In diesem Jahr wird die Enthüllung dieser Installation der Lichterwelt gebührend gefeiert! Am Samstagabend gibt's ein buntes Familienprogramm für alle Besucher. Ein Lichterumzug, mehrere Live-Musik-Auftritte, Kinderangebote und eine Lasershow feiern die Einweihung der neuen Figur. Sogar die Oberbürgermeisterin startet dem Pferdchen einen Besuch ab ... Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr vor dem Dorint Parkhotel im Herrenkrug. Der Eintritt ist frei.

Noch ist es dunkel, das neue Lichterpferd im Herrenkrug - doch das ändert sich am Samstag! © Lena Schubert

Poetry-Slam

Moritzhof - Am Samstagabend geht es auf dem Moritzhof wieder ums "Slammen": Beim Poetry-Slam - Team Special hört Ihr wieder witzige, informative oder spannende Texte, und das immer im Doppelpack. Doppelt so viel Spaß, doppelt so viele Emotionen, doppelt so viel Entertainment! Das Event beginnt 20 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse ab 13 Euro.

Im Moritzhof startet am Samstagabend ein Poetry-Slam, bei dem Zweierteams auftreten. (Symbolbild) © 123rf/dacosta