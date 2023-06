Fête de la Musique: An diesen Orten könnt Ihr heute Musik in Magdeburg genießen

Magdeburg - Das beliebte Musikfestival "Fête de la Musique" startet heute pünktlich zum Sommeranfang in Magdeburg . TAG24 hat für Euch einen Überblick der Veranstaltungsorte und Musiker zusammengestellt.

Trotz der Änderungen können Musikfreunde auch bei der diesjährigen "Fête de la Musique" wieder wundervollen Klängen lauschen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Veranstalter mitteilten, werden in diesem Jahr die Hauptbühnen am Allee Center, in der Leiterstraße und der Grünen Zitadelle nicht ausgerichtet.

Wie TAG24 zuvor berichtete, musste der Träger der Veranstaltung, Aktion Musik e. V., seine Teilhabe aus personellen Gründen absagen.

Doch keine Sorge! Dank des städtischen Netzwerkes werden die Magdeburger am heutigen Mittwoch dennoch eine "La petite fête" ("die kleine Feier") feiern können.

Denn 18 Partnerbühnen sind in ganz Magdeburg für Euch verteilt. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos!