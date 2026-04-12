12.04.2026 10:26 "Scholl - Die Knospe der Weißen Rose" in Magdeburg: Risiko-Idee oder Musical-Magie?

Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere des Musicals "Scholl - Die Knospe der Weißen Rose".

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere von "Scholl - Die Knospe der Weißen Rose". TAG24 war dabei.

Das Musical "Scholl - Die Knospe der Weißen Rose" über die Geschwister Hans und Sophie Scholl (gespielt von Alexander Auler und Celena Pieper" feierte Premiere am Theater Magdeburg. © Bildmontage: Theater Magdeburg/Andreas Lander Das Musical über Hans und Sophie Scholl ist ein ganz neuer Blick auf die Geschichte: In zwei Zeitstrahlen erzählt das Stück den Sinneswandel der Geschwister, bis hin zur Entstehung der "Weißen Rose" und der Inhaftierung sowie Hinrichtung der beiden. Die Geschwister verbringen zum Jahreswechsel 1941 auf 1942 einen Skiurlaub in den Bergen Österreichs, wo sie beginnen, ihre Treue zum Vaterland und dem Nationalsozialismus zu hinterfragen. Auch wird Hans Scholls komplizierte Beziehung zu Traute Lafrenz und erstmals seine Homosexualität thematisiert - ein biografisches Detail, was viele Jahre nicht berücksichtigt wurde. Magdeburg Kultur "Was Ihr Wollt" am Theater Magdeburg hat nur dieses eine Problem Titus Hoffmann und Thomas Borchert schrieben und inszenierten das originelle Musikstück erstmals 2023 für das Stadttheater Fürth, von dem es nun an das Magdeburger Haus übernommen wurde.

Das Musical zeigt die Entstehungsgeschichte der Widerstandsbewegung. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Ist "Scholl - Die Knospe der Weißen Rose" einen Besuch wert?

Das Musical spielt in einem einzigen Raum mit wandelbaren Holzelementen. © Theater Magdeburg/Andreas Lander Die Handlung spielt in nur einem einzigen Raum - der Skihütte, die die Freundesgruppe im Winter besuchte. Durch schwebende Holzelemente können dennoch unterschiedliche Räume und Orte erzeugt werden. "Scholl - Die Knospe der Weißen Rose" bedient sich an einer grandiosen Live-Band und nur sieben jungen Sängerinnen und Sängern, lässt sie die Überzeugungsarbeit leisten. Und das tun diese allemal. Das gesamte Ensemble verzaubert von der ersten bis zur letzten Minute das Publikum mit einer unglaublichen Stimmkraft. Magdeburg Kultur "Die schmutzigen Hände" am Theater Magdeburg: An Aktualität nicht zu übertreffen Celena Pieper als Sophie und Alexander Auler als Hans Scholl nehmen sich der Mammutaufgabe an, diese realen Personen darzustellen. Dabei spielen sie die Zerrissenheit und Emotionalität und auch Fehltritte der Geschwister perfekt. Aulers glasklare Stimme ist mit jedem Solo, mit jeder noch so kleinen Gesangseinlage ein absoluter Hochgenuss. Sein Talent wird auch beim diesjährigen Domplatz-Openair "Oklahoma!" zu sehen sein.

Theater Magdeburg holt mit "Scholl" stehende Ovationen