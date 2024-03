Markt, Eiersuche und Kultur: Das könnt Ihr an Ostern in Magdeburg erleben

Tickets zum Eintritt und der Teilnahme gibt's an den Hauptkassen.

Am Osterwochenende wartet dann von 11 bis 18 Uhr auch Haraldino mit einem Bastelstand auf die kleinen Parkbesucher und die "Otto'nen zu Megedeburch" bieten zusätzlich ein kleines Programm.

Elbauenpark - Das ganze Osterwochenende lang können sich große und kleine Ostereier-Sucher im Elbauenpark austoben. Auf mehr als 90 Hektar findet Ihr Buchstaben, die zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. Werft die richtige Lösung in den Briefkasten am Ausgang und mit etwas Glück sahnt Ihr tolle Preise ab. Unter den Gewinnen sind verschiedene Gutscheine und Tickets für anstehende Events, aber auch ein besonderes Mega-Jubiläums-Ei anlässlich des 25. Parkgeburtstags.

Schauspielhaus/Opernhaus - Wer die Osterzeit lieber mit Kultur verbringen will, ist am Theater Magdeburg genau richtig. Dort gibt es die ganzen Feiertage lang spannende und mitreißende Veranstaltungen.

Karfreitag um 19.30 Uhr: Schauspiel "Meister Röckle" im Schauspielhaus, Tickets für 21 Euro

Schauspiel "Meister Röckle" im Schauspielhaus, Tickets für 21 Euro Ostersamstag und Ostersonntag um 19.30 Uhr sowie Ostermontag um 18 Uhr : Schauspiel "Wolf" im Schauspielhaus, Tickets für 17 Euro

: Schauspiel "Wolf" im Schauspielhaus, Tickets für 17 Euro Ostersonntag um 19 Uhr : Gastspiel "Günther-Fischer-Quintett mit Uschi Brüning - Das Comeback" im Opernhaus, Tickets ab 26 Euro

: Gastspiel "Günther-Fischer-Quintett mit Uschi Brüning - Das Comeback" im Opernhaus, Tickets ab 26 Euro Ostersonntag um 19.30 Uhr : Schauspiel "Jagdszenen" im Schauspielhaus, Tickets für 24 Euro

: Schauspiel "Jagdszenen" im Schauspielhaus, Tickets für 24 Euro Ostermontag um 18 Uhr: Oper "Die Liebe zu den drei Orangen" im Opernhaus, Tickets ab 22 Euro

Tickets bekommt Ihr im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Alle Infos und Vorstellungen gibt's im Spielplan. Achtung! Die Vorstellungen von "Borgia" am Karfreitag und "Evita" am Ostersamstag sind bereits restlos ausverkauft.