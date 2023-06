03.06.2023 06:00 Musik, Sport und Wissenschaft: Der Samstag in Magdeburg hat so einiges zu bieten

Am Samstag gibt es in Magdeburg wieder so einige Events zu entdecken. TAG24 gibt Euch eine Zusammenfassung der coolsten Veranstaltungen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das traumhafte Wetter am Wochenende lockt förmlich danach, etwas zu unternehmen. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die coolsten Veranstaltungen in Magdeburg. Landesjugendspiele Sachsen-Anhalt Elbauenpark - Am Samstag starten in Magdeburg die Landesjugendspiele. Das Rahmenprogramm findet auf dem Sportareal ab 11 Uhr im Elbauenpark Magdeburg statt. Hier könnt ihr die neusten Sportangebote wie Air-Badminton, Handbike oder Wikingerschach ausprobieren. Zusätzlich erwartet Euch ein großes Mitmach-Programm der Landesportjugend und der Sputnik Springbreak Tour. Die Teilnahme am öffentlichen Rahmenprogramm kostet lediglich den normalen Parkeintritt. Kinder bis einschließlich sechs Jahren haben kostenlosen Eintritt.

Von Badminton bis Wasserball sind verschiedenste Sportarten vertreten. (Symbolbild) © 123RF/matimix Lange Nacht der Wissenschaft Wissenschaftshafen - Bei der Langen Nacht der Wissenschaft am Samstag in Magdeburg gibt es dieses Jahr unter dem Motto "Wissen. Von hier." wieder über 200 interessante Vorträge, Experimente und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein zu entdecken. Von 18 Uhr bis etwa 0 Uhr steht der Wissenschaftshafen für Besucher offen. Mit den kostenlosen Bussen der MVB könnt Ihr außerdem viele weitere Programmpunkte in der ganzen Stadt erkunden. Der Eintritt ist kostenfrei! In ganz Magdeburg können Besucher interessante Experimente und Ausstellungen entdecken. © DPA Check den Hassel Hasselbachplatz - Am Samstagnachmittag (15 Uhr) könnt Ihr gemeinsam mit Herbert Beesten und dem Hasselbach-Management den niemals schlafenden Hasselbachplatz in Magdeburg entdecken. In einer etwa 90 Minuten langen Tour erkundet Ihr gemeinsam mit Beesten Einrichtungen am Hassel und erfahrt mehr über die dort ansässigen Menschen und ihre Geschichte. Zusätzlich erwarten Euch Performances aus Poetry, Rap und Musik. Treffpunkt ist die Ecke Hasselbachplatz/Liebigstraße. Die Führung ist frei. Hinweise: Der Rundgang ist nur bedingt barrierefrei! Etwa zwei Kilometer führt Herbert Beesten die Teilnehmer durch den Hasselbachplatz. © DPA Landschaftsgärtner Cup Elbauenpark - Neben den Landesjugendspielen findet ihr am Samstag im Elbauenpark ebenfalls den Landschaftsgärtner Cup. Ab 9 Uhr wird hier der beste Landschaftsgärtner-Azubi des Landes Sachsen-Anhalt gesucht. In Zweierteams kämpfen die Azubis dann mit Minibagger und Radlader um den begehrten Titel. Zuschauer und Hobby-Gärtner können sich hier auch den ein oder anderen Tipp vom Profi einholen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, Kinder bis einschließlich sechs Jahren können kostenlos rein. Beim Landschaftsgärtner Cup stellen Azubis ihr Können unter Beweis. (Symbolbild) © 123RF/gar1984 TAG24 wünscht Euch einen sonnigen Samstag und viel Spaß!

