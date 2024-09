"Onkel Werner" am Theater Magdeburg: Spielzeit beginnt mit ordentlich Wucht!

Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg mit "Onkel Werner" Premiere, Uraufführung und die Spielzeiteröffnung am Schauspielhaus.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Mit einer Doppel-Premiere startete das Theater Magdeburg am Samstagabend in die neue Spielzeit und feierte nach "Monopoly" auch mit "Onkel Werner" eine Uraufführung - die es echt in sich hat!

"Onkel Werner" feierte am Samstagabend Premiere am Schauspielhaus. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola Die ehemalige linke Politikerin Alexandra kehrt mit ihrer wesentlich jüngeren Partnerin aufs Land zurück - zur "Pension Werner", die sie mit ihrem verstorbenen Ex-Mann gegründet hatte, die nun von ihrer Tochter, ihrem Ex-Schwager und ihrer Ex-Schwiegermutter geleitet wird. Doch vieles hat sich geändert. Die ursprünglich so liberal eingestellte Familie driftet auseinander, Beziehungskrisen entstehen, Streits brechen aus. Die Situation spitzt sich immer mehr zu und am Ende steht nur noch eine Frage im Raum: Was wird aus der Pension? Was wird aus uns? Magdeburg Kultur Nachwuchs zeigt Können: Jugendmusikfest beginnt in Sachsen-Anhalt Für Regisseur Jan Friedrich ist "Onkel Werner" (im Original "Onkel Wanja" von Anton Tschechow) nach "Woyzeck" und "Blutbuch" bereits die dritte Inszenierung am Magdeburger Haus. Viele Theaterfans haben bei seinem Namen im Spielplan sicherlich die Ohren gespitzt - dass er seine beiden vorherigen großartigen Darbietungen nochmal übertrifft, damit haben wohl die wenigsten rechnen können.

"Onkel Werner": Aktuell, schockierend, grandios!

In dem Schauspiel kommt eine Live-Kamera zu Verwendung. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola Friedrichs übliches Markenzeichen, die Verwendung von Stroboskoplicht und Live-Kamera, hat auch in der Inszenierung von "Onkel Werner" wieder Verwendung gefunden. Die Kulisse ist von vorne simpel, lediglich eine Häuserfront, doch mittels der Kamera erkunden die Schauspieler und das Publikum das Innere des Hauses und erhaschen so noch intimere Einblicke in das Leben der Figuren. Eine weitere Kennung von Friedrichs Werken sind ihre Aktualität. "Onkel Werner" befasst sich mit dem sogenannten Rechts- bzw. Linksruck, sexueller Belästigung, Klimawandel und Intoleranz. Magdeburg Kultur Erntedank, Messe, Festivals und Konzerte: Das ist an diesem Samstag in Magdeburg los! Dabei wirkt das Schauspiel zu keiner Zeit besserwisserisch, belehrend oder bevormundend. Im Gegenteil, dieses hochaktuelle, wuchtige Stück kommt zuweilen mit entzückendem Witz daher, deutet viele Situationen nur an und lässt den Zuschauer selber denken. Bis mit einer expliziten Geste oder einer rechten Parole auch der Letzte daran erinnert wird, worum es eigentlich geht. Nämlich die Frage, was passiert, wenn sich alles ändert? Ändern wir uns dann auch?

Ist "Onkel Werner" am Theater Magdeburg einen Besuch wert?