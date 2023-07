Opernhaus Magdeburg wird saniert: Was für Gäste jetzt zu beachten ist

Magdeburg - Am Montag begannen die Baumaßnahmen an der Fassade des Magdeburger Opernhauses. Doch die Einschränkungen für Gäste halten sich glücklicherweise in Grenzen.

Am Opernhaus in Magdeburg werden in den kommenden Wochen Sanierungsarbeiten durchgeführt. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Derzeit spielt das DomplatzOpenAir "Catch me if you can" seine letzten, restlos ausverkauften Vorstellungen, bevor das Theater Magdeburg erstmal wieder seine Pforten schließt.

Während der sechswöchigen Spielzeitpause bis Ende August soll, wie auch schon bei der Spielzeit-Pressekonferenz angekündigt, die Fassade über dem Hauptportal saniert werden, bevor dann das restliche Gebäude dran ist.

"Diese Baumaßnahme beseitigt die bereits vorhandenen witterungs- und altersbedingten Schäden an der Fassade. Damit wird präventiv der Entstehung von größeren Schäden vorgebeugt", erklärt Verwaltungsdirektorin Bettina Pesch.

Nach diesem ersten Abschnitt folgt dann der Eingangsbereich der Theaterkasse zum Breiten Weg, die Erzbergerstraße/Am Krökentor sowie der Bühnenturm und der Innenhof des Theaters.

Auch während der kommenden Spielzeit soll, soweit witterungsbedingt möglich, das Haus weiter saniert werden, bis es im neuen Glanz erstrahlt.