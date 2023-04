Party, Konzerte, Technik und Bier: Das könnt Ihr am verlängerten Wochenende in Magdeburg erleben!

Buckau - Inzwischen gibt es die Grüne Messe in Magdeburg zum zehnten Mal. Erneut können sich Interessierte im Klosterbergegarten in der Schönebecker Straße über Energieeffizienz und Klimaschutz informieren. Zu sehen gibt es neben Vorträgen von Experten auch unter anderem Mini-Solaranlagen für den Balkon und die neuesten Elektro-Fahrräder und -Autos. Los geht es am Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Herrenkrug - Viele Menschen haben ihren Frühjahrsputz bereits hinter sich. Beim Aufräumen des Dachbodens oder des Kellers fällt schon mal der ein oder andere Gegenstand in die Hände, auf den man verzichten kann. Auf dem Messegelände in Herrenkrug ist deshalb an diesem Samstag wieder der beste Zeitpunkt für eine Zusammenkunft von Verkäufern und Schnäppchenjägern. Geöffnet ist der Nachtflohmarkt von 15 bis 23 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Brückfeld - Still und heimlich hat sich der "Pop-Titan" in Magdeburg angekündigt. Unter dem Motto "Das größte Comeback aller Zeiten" präsentiert sich Dieter Bohlen (69) mit seinen größten Hits in der GETEC-Arena. Vielleicht ist auch der ein oder andere DSDS-Liebling dabei. Tickets gibt es ab 67 Euro. Die Show startet um 19.30 Uhr.

Natürlich darf auch die Tradition vom Wechsel aus dem April in den Mai nicht zu kurz kommen. Das klassische "Tanz in den Mai" findet vom Sonntag auf Montag in verschiedenen Locations statt.

Rock in den Mai - Die Musikkneipe Flowerpower lädt zu einem etwas anderen Wechsel in den Mai ein. In der Location im Breiten Weg wird es etwas rockiger zugehen. Mit am Start ist DJ Don Krawallo. Die Party startet um 19 Uhr und soll neun Stunden andauern.

Tanz in den Mai - House-Edition - Das Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße bietet mit Nick Groove und Housestylist an den Turntables ebenfalls eine musikalische Abweichung vom klassischen Tanz in den Mai. Von 19 Uhr bis 1 Uhr wird auch ein kleines Maifeuer etwas Wärme spenden.

Magdeburg tanzt - Gleich drei verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Musikrichtungen bietet die Festung Mark am Hohenpfortewall. Für den "Best of Party Mix" sorgt DJ Henne, "All You Can Rock" ist das Spezialgebiet von DJ Alex Ninow und "Disco & Schlager" ist das Steckenpferd von DJ Dicky. Gefeiert wird hier von 21 Uhr bis 3 Uhr.