Langeweile am Samstag? Diese Events gehen in Magdeburg

Am Samstag findet in Magdeburg der Oldtimertag, ein Theaterfestival, mehrere Flohmärkte, eine Comedy-Show und ein Roboterwettbewerb statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Das frühlingshafte Wochenende erblüht mit bestem Wetter - und wie verbringt Ihr Euren Tag in Magdeburg? Falls noch die Ideen fehlen, hat TAG24 die besten Veranstaltungen in der Elbestadt für Euch zusammengestellt.

Oldtimertag

Elbauenpark - Bereits zum 15. Mal treffen sich Besitzer und Fans historischer Autos und Motorräder zum "Oldtimertag" im Elbauenpark auf der Festwiese auf dem Großen Cracauer Anger. Dabei ist kein Fahrzeug jünger als 30 Jahre. Vor Ort kann bestaunt und gefachsimpelt werden - egal, ob es sich um Zwei- oder Vierräder handelt! Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 9,50 Euro.

Bereits zum 15. Mal findet im Elbauenpark der Oldtimertag statt. (Archivfoto) © Magdeburger Oldtimertag/Andreas Lander

Festival & Theater

Am Wochenende findet die allererste Ausgabe des neuen Musik- und Theaterfestivals "eXoplanet" statt. Alle Infos dazu findet Ihr im TAG24-Artikel. Schauspielhaus - Auch außerhalb des Festivals hat das Theater ein buntes Kulturprogramm für Euch vorbereitet. Nach einer kostenlosen Lesung zu "Penelope" seht Ihr die gleichnamige Kammeroper um 15 Uhr im Schauspielhaus. Um 19.30 Uhr ist dann eine weitere Vorstellung des Schauspiels "Floß der Medusa" geplant. Zur selben Zeit spielt im Opernhaus letztmalig die komische Oper "Salome". Tickets dafür gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 24 Euro. Direkt im Anschluss findet im Kasino die Gesprächsrunde "IKIB" statt, diesmal zum Thema KI und Queerness. Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

Am Samstag läuft die komische Oper "Salome" zum letzten Mal. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

Floh- & Stoffmarkt

Alter Markt - Ihr näht gerne selbst? Dann ab zum Deutsch-Holländischen Stoffmarkt in der Stadtmitte! Von 10 bis 17 Uhr gibt es rund um den Alten Markt über 100 Stände mit Stoffen und Zubehör zu bestaunen. Natürlich könnt Ihr auch alles kaufen - von Samt, Seide, Kleider- und Dekostoffen bis hin zu Knöpfen und Reißverschlüssen. Der Eintritt ist kostenlos. Wissenschaftshafen - Am Wochenende laden die Magdeburger Eisenbahnfreunde auf dem Gelände vom Wissenschaftshafen zu einem großen Familienfest ein. Dazu gehört, wie jedes Jahr, auch ein Trödel- und Flohmarkt. Hier könnt Ihr von 10 bis 17 Uhr nach Belieben schmökern, staunen und handeln. Der Eintritt ist frei.

Am Alten Markt und am Wissenschaftshafen warten verschiedene Märkte auf Euch. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Comedy

Oli-Kino - Vier verschiedene Stand-up-Comedians aus ganz Deutschland wollen am Samstagabend nur eines: Magdeburg zum Lachen zu bringen! Bei "Magdeburg lacht!" im Oli-Kino strapazieren die Lach-Profis, die unter anderem aus Fernsehen und Internet bekannt sind, Eure Lachmuskeln. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 25 Euro.

Bei der Comedy-Show "Magdeburg lacht!" beanspruchen vier Comedians Eure Lachmuskeln. (Symbolbild) © 123RF/9parusnikov

Motorrad-Demo für den guten Zweck

Stegelitzer Straße/Domplatz - Am Samstag brummen wieder die Motoren durch die ganze Stadt. Bei "Fellows Ride" ziehen Motorradfahrer durch Magdeburg - und das für einen guten Zweck. Fellows Ride ist eine Initiative, die Demos organisiert, um Aufmerksamkeit für die Depressionshilfe zu schaffen. Spendenempfänger ist der Hilfe für Helfer in Not PFR e.V. Treff ist für alle Interessierten am Gelände von Schuberth GmbH in der Stegelitzer Str. 12. Ab 11 Uhr rollen die Biker dann in Richtung Innenstadt. Ab 12 Uhr gibt es vor dem Domportal dann Infostände, Aktionen und Reden rund um das Thema mentale Gesundheit. 13.30 Uhr geht die Tour weiter und der Abend klingt im Bike INN schließlich aus. Die Teilnahme ist kostenfrei, jeder Biker ist willkommen.

Am Samstag findet eine Motorraddemo für den guten Zweck statt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Kaffee & Kuchen im Zoo

Zoo Magdeburg - Leckeren Kaffee, leckeren Kuchen UND niedliche Tiere? Das klingt nach einem gelungenen Samstag! Ab 14.30 Uhr begrüßt der Zoo Magdeburg zu einer Führung durch den Park. Die Frühlingsgefühle der Zoobewohner werden thematisiert und besonders die Jungtieraufzucht der Pinguine, Löwen und Co. steht hier im Fokus. Anschließend gibt es in der Africambo-Lodge ein leckeres Stück Kuchen, eine Waffel und ein Heißgetränk nach Wahl. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Tageskasse für 15 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder zuzüglich dem regulären Zooeintritt.

Eine Führung im Zoo Magdeburg wird am Samstag mit Kaffee und Kuchen abgerundet. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Internationaler Roboterwettbewerb

Otto-von-Guericke-Universität - Im G29 der Uni findet von 9 bis 18 Uhr ein ganz besonderes Event für Kinder und Jugendliche statt: Bei der World Robot Olympiad lernen die Teilnehmer alles rund um das Thema Roboter, Technik und Informatik. Beim Regionalwettbewerb treten in drei Kategorien unterschiedliche Teams mit ihren Robotern gegeneinander an. Die Sieger qualifizieren sich für das große Deutschlandfinale in Dortmund. Alle sind herzlich zum Anfeuern eingeladen, der Eintritt ist frei.

Beim Internationalen Roboterwettbewerb in der Uni gibt es viel zu staunen. (Symbolbild) © 123RF/yacobchuk

Außerhalb: Frühlingsfest in Stendal

Schützenplatz Stendal - Wer am Wochenende ein kleine Ausfahrt vornehmen will, der sollte Stendal ansteuern. Dort wird am Samstag das alljährliche Frühlingsfest in der Innenstadt eröffnet. Ab 14 Uhr laden über 35 Fahrgeschäfte und Buden zum Verweilen und Spaß haben ein, für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Der Eintritt ist frei.

In Stendal findet am Samstag das Frühlingsfest statt. © Hansestadt Stendal

