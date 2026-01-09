Theater Magdeburg: Das waren die beliebtesten Stücke 2025

Magdeburg - Das Theater Magdeburg schaut auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Einige Stücke waren so beliebt, dass sie jede einzelne Vorstellung restlos ausverkauft spielten.

"La Traviata" war die beliebteste Oper in Magdeburg. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Von den acht neuen Stücken im Musiktheater-Bereich kristallisierten sich drei klare Publikumsfavoriten heraus: Die Opern "La Traviata" und "Tannhäuser" sowie die Operette "Clivia" zogen Tausende Zuschauer an.

Die Weihnachts-, Neujahrs- und Gedenkkonzerte der Magdeburger Philharmonie waren ebenfalls gut besucht.

Die Magdeburger Ballett-Compagnie tanzte bei "Ein Sommernachtstraum" und "Carmen/Morgenröte eines Stiers" oft vor ausverkauften Sälen.

Für das Vierspartenhaus war es ein Jahr der Schauspiele. Die Lieblinge: Die deutsche Erstaufführung von "Minihorror" und das Monolog-Stück "Schachnovelle" waren eigentlich immer ausverkauft.

Charly Hübners (53) "Krieg und Frieden" sowie das von Tokio Hotel inspirierte "Schrei so laut du kannst" hatten je eine Auslastung von 99,8 Prozent. Am neuesten auf dem Spielplan, dafür aber auch am beliebtesten, ist das urkomische Schauspiel "Indien", das bislang jede einzelne Vorstellung ausverkauft spielte.