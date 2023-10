"Tod eines talentierten Schweins" am Theater Magdeburg: Der erste Flop der Spielzeit?

Magdeburg - Am Freitagabend feierte das musikalische Drama "Tod eines talentierten Schweins" Premiere am Theater Magdeburg. TAG24 war dabei - ist das Schauspiel einen Besuch wert?

Im Original stammt das Drama aus der Feder von Roman Sikora, der am Freitag selbst zu Gast in Magdeburg war. Clara Weyde inszeniert die deutsche Erstaufführung mit einem minimalistischen Bühnenbild, minimalistischen Kostümen und einer ebenso minimalistischen Besatzung - "Tod eines talentierten Schweins" ist quasi eine One-Woman-Show.

In dem knapp 70-minütigen Stück setzt sich das Tier mit seiner eigenen Vergangenheit, dem Zusammenleben mit den Menschen und seinem bevorstehenden Tod auseinander - die Moral der Geschichte ist dabei eindrucksvoll und regt zum Nachdenken an.

Das Theater Magdeburg hat bisher in dieser Spielzeit die Messlatte mit " Blume von Hawaii ", " Wolf ", " Jagdszenen " und " Schneewittchen " unglaublich hoch gelegt. Umso schwerer wird es demnach für folgende Stücke, an dieses Maß heranzukommen.

Marie-Joelle Blazejewski spielt für über eine Stunde Alleinunterhalterin, und kann das Publikum (meistens) bei der Stange halten - und dafür braucht es Können, was sie auf jeden Fall mitbringt. Das Schwein wird von ihr zuweilen allerdings mit einer Leichtigkeit und Naivität gespielt, was in diesem ernsten Stück an manchen Stellen leider deplatziert wirkt. Die Ernsthaftigkeit kriegt sie in ihren Monologen dann aber wieder gut gespielt.

Das Stück ist mit insgesamt neun Songs durchzogen, die das Schwein zum Besten gibt. Von Adele über Freddie Mercury bis hin zu Kate Bush bedient sich das Stück an Liedern, die jedem Zuschauer ein Begriff sein dürften - das Mitwippen kommt dann ganz automatisch.

Darauf muss "Tod eines talentierten Schweins" auch setzen, denn eine ausgebildete Sängerin ist Blazejewski bei weitem nicht.