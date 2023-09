Zwischen Mittelalter und Gegenwart: Diese Events finden am Wochenende in Magdeburg statt

In Magdeburg findet am Wochenende ein Mittelalterfest, eine Lichtershow, interkulturelle Workshops und mehrere Theatervorstellungen statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Auch an diesem Wochenende gibt es in Magdeburg für Groß und Klein einiges zu tun. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die spannendsten Veranstaltungen am Samstag und Sonntag.

Interkulturelle Wochen - Ukraine Kreativ

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag gibt es im Rahmen der Interkulturellen Wochen in der Stadtbibliothek auf dem Breiten Weg eine Auswahl an Workshops von und über die Ukraine. Ob Experimentieren mit Acryl, das Knüpfen von Traumfängern, traditionell Lebkuchen bemalen, Zöpfe flechten oder eine Vorlesestunde - von 10 bis 12.30 Uhr gibt es für Groß und Klein viel Spannendes zu erleben. Der Eintritt ist frei, Ihr solltet aber schnell sein - die Plätze sind begrenzt, Anmeldungen sind erwünscht.

Am Samstag sind Familien zum interkulturellen Workshop in die Stadtbibliothek eingeladen. (Symbolbild) © 123RF/poznyakov

Kaiser-Otto-Fest

Altstadt - Das ganze Wochenende lang verwandelt sich die Altstadt rund um den Domplatz zurück ins Mittelalter beim alljährlichen Kaiser-Otto-Fest. Das Publikum kann sich dabei auf Ritter, Gaukler, Live-Musik und Feuerkünstler freuen. Die Highlights des Stadtfestes findet Ihr im TAG24-Artikel. Tickets gibt es an der Tageskasse ab 15 Euro.

Beim Kaiser-Otto-Fest gibt es Ritter, Gaukler und Feuerkünstler zu bestaunen. © Kaiser-Otto-Fest/Matthias Piekacz

Lichtershow Lumagica

Elbauenpark - Seit Freitagabend hat das Lichterspektakel "Lumagica" wieder seine Pforten im Elbauenpark eröffnet. In diesem Jahr können Zuschauer die Sage des roten Horns bestaunen - und das natürlich alles realisiert mit magischen Lichtinstallationen. Weitere Informationen findet Ihr im TAG24-Artikel. Am Samstag und Sonntag öffnet die Show um 18 und 17 Uhr. Wochenend-Tickets gibt es im Vorverkauf ab 19,50 Euro.

Die Lichtershow "Lumagica" lädt noch bis Anfang November zum Staunen ein. © Nico Schimmelpfennig

Flohmärkte

Uni-Campus/Moritzhof - Zum Schmökern und Stöbern gibt es auch an diesem Wochenende wieder genug Gelegenheit. Am Sonntag wartet in der Scheune des Moritzhofs von 11 bis 17 Uhr eine große CD- und Plattenbörse. Auf mehr als 60 laufenden Meter stehen etwa 10.000 Platten und CDs zum Verkauf und Tausch. Auch Technik und Merchandise, wie Shirts, Stoffbeutel und Zubehör rund um die Schallplatte gibt es zu kaufen. Auf dem Uni-Campus in der Tschokkestraße steht außerdem wieder der Sonntagsflohmarkt an. Kleiner, aber deswegen auch günstiger als der Nachtflohmarkt laden die Stände zum Stöbern und Feilschen ein. Die Händler stehen ab 8 Uhr für Euch bereit. Der Eintritt ist bei beiden Märkten frei.

Theater

Opernhaus/Schauspielhaus - Auch das Magdeburger Theater hat an diesem Wochenende wieder ein spannendes Programm mit vielen sehenswerten Stücken. Am Samstagabend feiert um 19.30 Uhr "Odyssee: Buch von Homer" seine Wiederaufnahme in die neue Spielzeit im Schauspielhaus. Zur gleichen Zeit zeigt das Ballett "Schneewittchen" seine Premiere im Opernhaus. Und ab 21 Uhr geht im Kasino "Katzengold" in seine 17. Ausgabe, diesmal zum Thema Generationsübergreifendes Lesen. Am Sonntagnachmittag wird das Herbstwetter mit dem Kinderstück "Der Zaunkönig und die silberne Flöte" um 16 Uhr im Opernhaus aufgebessert, zeitgleich gibt es im Schauspielhaus eine weitere Vorstellung des unglaublich sehenswerten Schauspiels "Wolf". Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Am Samstagabend feiert die Magdeburger Ballettcompagnie ihre erste Premiere der neuen Spielzeit. © Theater Magdeburg/Ida Zenna