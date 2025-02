1. FC Magdeburg gegen 1. FC Köln: Das solltet Ihr für die Anreise wissen

Magdeburg - Am heutigen Freitag gibt es aufgrund des Heimspiels des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Köln um 1 8.30 Uhr einige Hinweise für Auto- und Bahnfahrer .

Bei den Linien 4 und 5 muss ein kleiner Fußweg von der Haltestelle "Heumarkt" in Kauf genommen werden. In etwa 15 Gehminuten ist man beim Stadion.

Die Linie 15 fährt ab 15.37 Uhr und nach Abpfiff dann sogar im 15-Minuten-Takt ab der Haltestelle "Arenen" in die Innenstadt.

Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet Arena:

Diese Straßen nahe der Avnet Arena werden nach dem Spiel zur Einbahnstraße. © Polizeiinspektion Magdeburg

Neben dem Fußballspiel an sich wurden mehrere Versammlungen in Magdeburg angemeldet, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte.

Somit werden sich große Gruppen durch die Innenstadt bewegen. Entsprechend kann schon gegen Mittag und Nachmittag mit Stau und vorübergehend gesperrten Straßen gerechnet werden.

Die Beamten denken, dass dies vor allem die Innenstadt und den ostelbischen Bereich betrifft.

Dort wird eine Polizeidrohne eingesetzt, um den Überblick zu behalten.

Für die Rückreise wird gegen 20 Uhr der Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt.