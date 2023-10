19. Magdeburg Marathon: Hier kann es zu Sperrungen und Staus kommen!

Auch 2023 werden wieder tausende Läufer beim Magdeburg Marathon erwartet. (Archivbild) © DPA

An der Elbe und dem Dom entlang, über die Sternbrücke durch den Stadtpark bis hin in den Herrenkrug werden die Marathonläufer am 8. Oktober durch Magdeburg entlang geleitet.

Für eine sichere Route kann es auf der Strecke daher zu (temporären) Sperrungen für den Straßenverkehr kommen.

Die Herrenkrugstraße ist daher vom Jerichower Platz bis zur Straße an den Rennwiesen ab 8.30 Uhr bis 15 Uhr temporär gesperrt.

Auch in den Bereichen Tessenowstraße, Herrenkrugpark, Sternbrücke, Stadtpark, Kleiner Stadtmarsch, Zollbrücke, Mittelstraße und Osterstraße müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen.