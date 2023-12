85 Jahren nach Zerstörung: Dieses Wochenende wird die Neue Synagoge eröffnet!

Eröffnet wird die Neue Synagoge an diesem Sonntag, den 10. Dezember. Bereits am heutigen Freitag sammelten sich Interessierte vor dem Gotteshaus. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Ich freue mich für die Jüdische Gemeinde in Magdeburg, dass sie nach mehr als 85 Jahren mit der Neuen Synagoge wieder einen festen Platz mitten in der Stadt hat und das sich jüdisches Leben wieder sichtbar im Land verankert", erklärte der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, am Freitag.

Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) verwies auch auf die Eröffnung der Weill-Synagoge in Dessau im Oktober und sprach von einer Bereicherung und einem Geschenk.

"Aber in meine Freude mischt sich auch Bitterkeit und Scham, wenn ich mir vor Augen halte, dass in den vergangenen Wochen jede dritte jüdische Gemeinde in Deutschland antisemitische Taten wie Schmierereien und Beleidigungen verzeichnen musste", so Landesbischof Kramer.

"Es kann nicht sein, dass sich Jüdinnen und Juden in unserem Land heute wieder unsicher fühlen. Es ist erschreckend, wie schnell sich in Deutschland und der Welt der Antisemitismus verschärft."