Ab heute erstrahlt die Kaiser-Otto-Brücke - und ihre Umgebung

Am morgigen Mittwoch wird zudem die Baustelle auf der Kreuzung Am Charlottentor / Brückstraße endlich aufgehoben, womit die großräumige Umleitung über die B1 entfällt. Aufatmen für die Anwohner in Brückfeld!

Am Dienstag wird offiziell die Beleuchtung an den Pylonen und Seilen eingeschaltet. Bisher sorgte nur die Geländer- und Straßenbeleuchtung für Licht auf dem Bauwerk.

In der Nähe der neuen Flussüberführung eröffnet am Dienstagnachmittag das Denkmal "Magdeburger Recht", was sich auf der nördlichen Freifläche zwischen Neuer Strombrücke und Königin-Editha-Brücke befindet und in die Umfeldgestaltung integriert wurde. Es macht auf ein mittelalterliches Städterecht aufmerksam.

Das Denkmal besteht aus 13 Stelen und ist mit Sitzbänken verbunden, die zum Verweilen einladen sollen.