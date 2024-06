24.06.2024 09:25 Baustelle Hasselbachplatz: Das ändert sich im Juli für Bahn- und Autofahrer

Die Baustelle am Hasselbachplatz in Magdeburg geht in die nächste Phase. Für fast alle Straßenbahnlinien gibt es Fahrplanänderungen - ebenso für Autofahrer.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Am Hasselbachplatz wird das Gleiskreuz der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) neu gebaut. Am 1. Juli geht es in den nächsten Abschnitt, weshalb sich für Bahn, Bus und Auto einiges ändert. Ein vollständiger Überblick. Das Straßenbahngleiskreuz am Hasselbachplatz wird nach 28 Jahren neu gebaut. © MVB/Stefan Deutsch Wer in letzter Zeit am Hasselbachplatz war, hat es unweigerlich mitbekommen: Der Bahnverkehr liegt teilweise lahm, Autos müssen sich um den Hotspot herum navigieren und Ladenbesitzer bangen um ihre Laufkundschaft. Im Juli wird die Baustelle zwar noch nicht weg sein, doch die Straßenführung ändert sich drastisch: Die Arbeiten in der Otto-von-Guericke-Straße fangen an. Jene Straße, sowie auch die Hallische Straße, werden ab dem 1. Juli bis voraussichtlich Mitte Dezember nicht mehr von den Straßenbahnen befahren. Magdeburg Lokal Trotz dickem Minus: Grünes Licht für neues Zentralkrankenhaus der Uniklinik Magdeburg Dafür kann bald wieder über den Breiten Weg und die Sternstraße gefahren werden! Das ändert sich für Bahnfahrer Für fast alle Linien der MVB ändert sich der Fahrplan aufgrund der fortschreitenden Bauarbeiten am Hasselbachplatz. © MVB/Stefan Deutsch Ab dem 1. Juli gibt es eine Menge Änderungen im Fahrplan. Linie 2 fährt wieder normal. Linie 3 wird über den Europaring, Westring und Südring und die Haltestelle Jordanstraße umgeleitet. Der Hauptbahnhof und Hasselbachplatz werden nicht angefahren. Magdeburg Lokal Magdeburg, die Baustellen-Stadt: Sieben neue Sperrungen stehen bevor! Linie 5 fährt über den Olvenstedter Platz, Hauptbahnhof/Kölner Platz, Alten Markt und Askanischen Platz. Linie 6 fährt wieder über den Strombrückenzug und stoppt bei Arenen und Heumarkt. Linie 8 ist während der Schulzeiten wieder zwischen Neustädter See und Westerhüsen unterwegs. Sie fährt über die Haltestelle Leiterstraße, der Hauptbahnhof wird allerdings nicht mehr angefahren. Linie 9 wird über die Haltestellen S-Bahnhof Buckau, AMO/Steubenallee und Leiterstraße umgeleitet. Am Hauptbahnhof wird nicht gehalten. Linie 10 fährt nach Sudenburg, wird aber ab Hasselbachplatz über die Haltestellen AMO/Steubenallee, S-Bahnhof Buckau und Hertzstraße umgeleitet. Die Nachtlinie N1 ist wieder ein Bus, die N2 wieder eine Straßenbahn. Das ändert sich für Autofahrer Vom 1. Juli bis 2. August kommt für Autofahrer am Hasselbachplatz eine Hürde dazu: Auch die Zufahrt über die Otto-von-Guericke-Straße wird geschlossen. Dann ist die einzige Option der Breite Weg. Der Verkehr wird in dem Zeitraum über das Schleinufer umgeleitet. Ab dem 3. August wird die Sternstraße wieder geöffnet, aber die Zufahrt von der Otto-von-Guericke-Straße zum Hasselbachplatz bleibt dicht.

