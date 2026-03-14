Beliebte Fast-Food-Kette aus Berlin eröffnet demnächst in Magdeburg

Magdeburg - In der Innenstadt von Magdeburg eröffnet demnächst eine beliebte Fast-Food-Kette aus Berlin .

"Schnitzery" bietet leckere Schnitzel-Bowls mit besonderen Toppings an. (Symbolbild) © 123rf/paulcowan

In der Otto-Guericke-Straße ziert ein neues Geschäft die Fußgängerzone. Direkt neben dem beliebten Curry 54 wird schon bald "Schnitzery" mit leckeren neuen Fast-Food-Angeboten locken.

Die Berliner Kette serviert verschiedenste Schnitzel-Kombinationen wie beispielsweise die klassiche "Schnitzery"-Bowl mit Macaroni 'n' Cheese und knusprigen Hähnchenbruststreifen für 13,50 Euro. Zusätzlich werden interessante Toppings und Saucen angeboten.

Auf TAG24-Nachfrage, wann der Imbiss seine Türen für hungrige Magdeburger eröffnet, machte das Unternehmen bislang keine Angaben.

Wie die "Volksstimme" erfahren haben will, könnte die Filiale allerdings womöglich bereits in drei bis vier Wochen eröffnen.

Zunächst soll das leckere Angebot jedoch nur über Lieferdienste für zu Hause zur Verfügung stehen. Später könne man auch vor Ort bestellen und genießen.