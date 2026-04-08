Kaffeetrinken zwischen Gräbern: Magdeburgs wohl ungewöhnlichstes Café eröffnet

Magdeburg - Magdeburg ist um ein Lokal reicher: Das "Little Leaf" Blumencafé heißt ab Mittwoch die ersten Gäste willkommen. Der Standort ist etwas ganz Besonderes: Besucher trinken hier ihren Kaffee auf einem Friedhof.

Friedhofsgärtnermeister Martin Cziborra (41) und Caféleiterin Maria West (38) haben auf dem Magdeburger Westfriedhof das Blumencafé "Little Leaf" eröffnet. © Lena Schubert/TAG24

In einem Pavillon, der jetzt viele Jahre leer stand, haben Friedhofgärtnermeister Martin Cziborra (41) und Caféleiterin Maria West (38) das "Little Leaf" eröffnet.

Ein Käffchen trinken zwischen Gräbern, ist das nicht etwas pietätlos? Keinesfalls, findet Cziborra.

"Es ist ja jetzt nicht so, dass man, um zu uns zu kommen, erstmal über Grabsteine drüberlaufen muss", erklärt der 41-Jährige im Gespräch mit TAG24, "was spricht dagegen, hier ein Café zu haben?"

"Das hat hier wirklich gefehlt. Es ist nichts Vergleichbares in der unmittelbaren Nähe - sowohl für die Menschen, die hier auf den Friedhof gehen und für die Menschen, die hier einfach nur spazieren gehen", stimmt auch Maria West zu.

Das kleine Lokal befindet sich auf dem Westfriedhof und liegt genau neben der Friedhofseinfahrt von der Großen Diesdorfer Straße aus. Die Umgebung ähnelt mehr einem Park, man muss beim Café-Besuch nicht auf Grabsteine starren.

"Es gibt eine Distanz zum offensichtlichen Thema 'Tod'", so die 38-Jährige. "Ich finde aber, das ist ein Thema, das sollte enttabuisiert werden. Es gehört zum Leben dazu [...] und vielleicht helfen wir dabei, diese Grenze aufzuweichen."