Kaffeetrinken zwischen Gräbern: Magdeburgs wohl ungewöhnlichstes Café eröffnet
Magdeburg - Magdeburg ist um ein Lokal reicher: Das "Little Leaf" Blumencafé heißt ab Mittwoch die ersten Gäste willkommen. Der Standort ist etwas ganz Besonderes: Besucher trinken hier ihren Kaffee auf einem Friedhof.
In einem Pavillon, der jetzt viele Jahre leer stand, haben Friedhofgärtnermeister Martin Cziborra (41) und Caféleiterin Maria West (38) das "Little Leaf" eröffnet.
Ein Käffchen trinken zwischen Gräbern, ist das nicht etwas pietätlos? Keinesfalls, findet Cziborra.
"Es ist ja jetzt nicht so, dass man, um zu uns zu kommen, erstmal über Grabsteine drüberlaufen muss", erklärt der 41-Jährige im Gespräch mit TAG24, "was spricht dagegen, hier ein Café zu haben?"
"Das hat hier wirklich gefehlt. Es ist nichts Vergleichbares in der unmittelbaren Nähe - sowohl für die Menschen, die hier auf den Friedhof gehen und für die Menschen, die hier einfach nur spazieren gehen", stimmt auch Maria West zu.
Das kleine Lokal befindet sich auf dem Westfriedhof und liegt genau neben der Friedhofseinfahrt von der Großen Diesdorfer Straße aus. Die Umgebung ähnelt mehr einem Park, man muss beim Café-Besuch nicht auf Grabsteine starren.
"Es gibt eine Distanz zum offensichtlichen Thema 'Tod'", so die 38-Jährige. "Ich finde aber, das ist ein Thema, das sollte enttabuisiert werden. Es gehört zum Leben dazu [...] und vielleicht helfen wir dabei, diese Grenze aufzuweichen."
Blumencafé "Little Leaf" lockt mit Pflanzen, Kaffee und Kuchen
Der liebevoll eingerichtete, gemütliche und helle Verkaufsraum lädt zum Verweilen ein, aber bei gutem Wetter kann man auch auf der Veranda Platz nehmen.
Zu Beginn des Betriebs wird zunächst eine kleine Speisekarte angeboten, traditionell mit Kaffee, Kuchen und Softdrinks. Die Preise liegen zwischen 3 und 4,50 Euro für ein Heißgetränk, ein Stück Kuchen kostet zwischen 3 und 5 Euro. Die Desserts sind entweder hausgemacht oder aus der Herstellung vom Café "Vanillekind" in Stadtfeld oder von der Bäckerei Gehrke. Auch vegane, gluten- und zuckerfreie Alternativen werden vor Ort angeboten.
Künftig soll die Karte noch erweitert werden, beispielsweise um Kindergerichte und -getränke, ein Brunch- oder auch ein alkoholisches Angebot.
Positive Resonanz zum neuen Café: "Viele haben gesagt 'Das wurde aber Zeit!'"
In einem zugehörigen Shop kann man Pflanzen oder Blumensträuße für die Gräber kaufen, aber auch Tee, Deko oder Honig aus eigener Herstellung.
Dass das Konzept funktioniert, zeigt sich schon vor Ort: Direkt am ersten Tag strömen zahlreiche Gäste in das Café, lassen sich Kaffee und Kuchen schmecken oder reservieren einen Tisch für das Wochenende.
Die große Eröffnung war ein voller Erfolg mit überwiegend positiver Resonanz. "Viele haben gesagt 'Das wurde aber Zeit!'", verkündet Cziborra stolz.
"Hier steckt so viel Liebe drin, von allen Kollegen und Kolleginnen, und ich finde, das spürt man", meint West im TAG24-Gespräch abschließend.
Ab Mittwoch startet das "Little Leaf" in den regulären Betrieb und hat künftig von Mittwoch bis Freitag, 10 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
Alle weiteren Infos findet Ihr auf der Website des Lokals.
Titelfoto: Bildmontage: Lena Schubert/TAG24