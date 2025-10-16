Brücken-Chaos in Magdeburg: Weiterer Zeitplan für Abriss und Provisorium

Magdeburg - Das Brücken-Chaos in Magdeburg wird von der Stadtverwaltung nach wie vor sehr ernst genommen. Jetzt steht auch ein Zeitplan für die dritte marode Ring-Überführung.

Die Abrissarbeiten der Brücke über die Halberstädter Straße sollen im Dezember beendet werden. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Abrissarbeiten der Ringbrücke über die Halberstädter Straße soll am 3. November beginnen, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Am selben Tag soll der Bau der geplanten Behelfsbrücke über die Brenneckestraße beginnen. Diese wird früher als geplant seit Mitte Oktober abgerissen.

"Damit halten wir unseren eng gesteckten Zeitplan ein und setzen die dringend notwendigen Arbeiten an den Ringbrücken schnell und nahtlos fort", sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos).

Mit der Fertigstellung der Behelfsbrücken werde dann der Stadtverkehr deutlich entlastet, betonte das Stadtoberhaupt.

Die Abbrucharbeiten an der Halberstädter Straße sollen am 12. Dezember beendet sein. Die dortigen Auf- und Abfahrten können während des Abrisses weiterhin genutzt werden. Der Start für den Bau der Behelfsbrücke ist für den 5. Januar geplant.