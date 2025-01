Druck-Panne! Tausende Magdeburger bekommen nochmal Wahl-Post

Magdeburg - Déjà-vu programmiert: In den kommenden Tagen erhalten tausende Magdeburger eine erneute Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl im Februar. Grund dafür ist eine Druck-Panne.

Wie die Stadt mitteilte, seien 12.000 Wahlberechtigte aus elf Wahlbezirken der Elbestadt betroffen und erhalten in den kommenden Tagen dann die korrekten Unterlagen. Diesen wurde ein Informationsblatt beigefügt.

Aufgrund eines Formatierungsfehlers bei einem der Dienstleister wurden in dem alten Schreiben fehlerhafte Hausnummern genannt.

Aufgrund von Neuwahlen wird der Bundestag in diesem Jahr bereits am 23. Februar gewählt. Mit der Wahlbenachrichtigung kann man dann vor Ort in einem Wahllokal abstimmen oder Briefwahl beantragen.