Frühjahrsputz in Magdeburg: Bei dieser Aktion wird kräftig angepackt

Magdeburg - Es ist Zeit für den Frühjahrsputz! Auch in der Landeshauptstadt wird bei der Aktion "Magdeburg putzt sich!" ab kommendem Freitag kräftig mit angepackt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Startschusses zum Frühjahrsputz "Magdeburg putzt sich!" 2025. © Landeshauptstadt Magdeburg/ Vincent Gulatz

Die Stadt Magdeburg, das Müllheizkraftwerk Rothensee sowie Wohnungsunternehmen, Vereine und Initiativen rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Umgebung herauszuputzen.

"Mit der tatkräftigen Unterstützung der Magdeburgerinnen und Magdeburger wollen wir die Landeshauptstadt auch in diesem Jahr wieder herausputzen", sagte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) bei dem Auftakt am 5. März.

Der Putzeinsatz startet am 14. März und endet am 26. April. Eine Abschlussveranstaltung mit Tombola findet dann um 13 Uhr am Mückenwirt statt.

Für den Putzmarathon stellt der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb kostenlose Container für die Abholung der Abfälle zur Verfügung.