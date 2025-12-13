Verkaufsoffener Sonntag am 3. Advent: Diese Geschäfte haben in Magdeburg geöffnet

An diesem Sonntag, dem 3. Advent, findet in Magdeburg wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. Diese Läden und Geschäfte machen mit und haben geöffnet.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Vor zwei Wochen fand in Magdeburg der erste verkaufsoffene Sonntag in der Vorweihnachtszeit statt. An diesem Sonntag laden einige Läden noch einmal zum Einkaufen ein.

Viele Geschäfte in der Magdeburger Innenstadt haben am 3. Advent geöffnet. (Symbolbild)
Viele Geschäfte in der Magdeburger Innenstadt haben am 3. Advent geöffnet. (Symbolbild)  © Paul Zinken/dpa

Shoppen und Bummeln an einem grauen und milden Adventstag kann auch etwas Gemütliches haben. Für einige ist ein verkaufsoffener Sonntag eventuell die Rettung, um noch ein passendes Geschenk für Weihnachten zu finden.

An diesem Sonntag haben ab dem frühen Nachmittag wieder einige Läden in der Landeshauptstadt geöffnet. Doch es gibt gesetzliche Bedingungen für eine Sonntagsöffnung. Davon benachteiligt sind vor allem Einkaufszentren am Rande der Stadt.

Wenn ein Geschäft an einem Sonntag öffnen möchte, muss es einen besonderen Grund dafür geben.

Zum Beispiel müssen die Läden in der Nähe eines Events oder einer Veranstaltung liegen. Durch den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt haben die ansässigen Gewerbe also einen Grund, ihre Türen zu öffnen.

TAG24 hat sich für Euch einmal umgehört, welche Geschäfte freiwillig mitmachen und öffnen dürfen.

Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee

In dem Einkaufszentrum zwischen dem Alten Markt und dem Hundertwasserhaus gibt es über 110 Shops. Unter anderem Juweliere, Büchereien, Elektronikmärkte sowie Geschäfte für Kleidung und Mobilfunk.

Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.

Das weihnachtlich geschmückte Allee-Center lädt an diesem Sonntag mit seinen zahlreichen Geschäften wieder zum Shopping ein. (Archivbild)
Das weihnachtlich geschmückte Allee-Center lädt an diesem Sonntag mit seinen zahlreichen Geschäften wieder zum Shopping ein. (Archivbild)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

City Carré, Kantstraße

Auch das City Carré gegenüber dem Hauptbahnhof macht beim verkaufsoffenen Sonntag mit. Hier befinden sich viele Kleidungsgeschäfte sowie Filialen von Mobilfunkanbietern, Geschenkeläden und Reisebüros.

Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.

Zahlreiche Geschäfte des City Carrés haben am Sonntagnachmittag geöffnet. (Archivbild)
Zahlreiche Geschäfte des City Carrés haben am Sonntagnachmittag geöffnet. (Archivbild)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Galeria (ehemals Karstadt), Breiter Weg

Das beliebte Warenhaus befindet sich direkt gegenüber vom Weihnachtsmarkt. Auf mehreren Etagen gibt es Kleidung, Elektronik, Spielwaren, Schmuck und Düfte.

Auch hier ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Magdeburger Filiale der Warenhauskette Galeria (ehemals Karstadt) wird am 1. Advent direkt gegenüber dem Weihnachtsmarkt öffnen. (Archivbild)
Die Magdeburger Filiale der Warenhauskette Galeria (ehemals Karstadt) wird am 1. Advent direkt gegenüber dem Weihnachtsmarkt öffnen. (Archivbild)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Nicht geöffnet: Geschäfte am Pfahlberg, Florapark, Bördepark und IKEA

Die Geschäfte am Pfahlberg (unter anderem MediaMarkt, Höffner und Sconto) sowie der Florapark (Olvenstedter Graseweg), Bördepark (Salbker Chaussee) und IKEA (Ebendorfer Chaussee) sind beliebte Orte zum Einkaufen. Allerdings bleiben sie geschlossen.

Hier greift die gesetzliche Regelung, dass es in Geschäftsnähe kein öffentliches Ereignis gibt, welches eine Sonntagsöffnung rechtfertigen würde.

TAG24 wünscht Euch einen schönen 3. Advent!

Titelfoto: Paul Zinken/dpa

