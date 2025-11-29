Hier kann an den Adventssamstagen kostenlos in Magdeburg geparkt werden

Magdeburg - Um das Weihnachtsshopping in Magdeburg etwas entspannter zu gestalten, kann an den Adventssamstagen in der Innenstadt kostenlos geparkt werden.

An allen Adventswochenenden kann in der Innenstadt kostenlos geparkt werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist in diesem Jahr an allen Adventssamstagen ab 12 Uhr kostenloses Parken in der Innenstadt möglich.

"Damit sollen der lokale Einzelhandel gezielt unterstützt, zusätzliche Kundschaft in die City gebracht und ein attraktives sowie erfolgreiches Weihnachtsgeschäft ermöglicht werden", heißt es in der Mitteilung.

Um das Weihnachtsshopping angenehmer zu gestalten, werden auf den öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich am 29. November sowie am 6., 13. und 20. Dezember jeweils von 12 bis 20 Uhr keine Parkgebühren verlangt.

Die Aktion gilt jedoch nur auf öffentlichen Parkflächen, zum Beispiel auf straßenbegleitenden Parkplätzen und dem Parkplatz hinter Galeria Kaufhof (ehemals Karstadt). Private Parkhäuser sind von der Regelung ausgenommen.