13.02.2024 07:26 Keine Termine in Bürgerbüros: Magdeburg will Digitalisierung weiter ausbauen

Derzeit herrscht viel Frust bei den Einwohnern in Magdeburg. Termine in den Bürgerbüros zu ergattern, ist ein Glücksspiel. Jetzt will die Stadt umplanen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Landeshauptstadt Magdeburg will in diesem Jahr ihre digitalen Services weiter ausbauen. Angesichts vieler Beschwerden von Bürgern scheint dieser Schritt notwendig. In einer Pressekonferenz berichtete Oberbürgermeisterin Simone Borris (l., 61, parteilos) über bevorstehende Änderungen bei Online-Terminen und Dienstleistungen. © Screenshot/YouTube/OttostadtMagdeburg Wer aktuell einen Termin in einem der vier Bürgerbüros für zum Beispiel eine Kfz-Anmeldung oder die Beantragung eines Personalausweises benötigt, könnte schnell frustriert sein. Terminreservierungen sind im Normalfall nur online über ein extra dafür vorgesehenes Portal möglich. Weil die Termine aber einer hohen Nachfrage ausgesetzt sind, werden Bürger auf der Internetseite mit den Worten "Kein freier Termin verfügbar" vertröstet. Magdeburg Lokales Achtung, Baustelle! Hier müssen Magdeburger Autofahrer mit Einschränkungen rechnen Wer jedoch schon über vier Wochen hinaus weiß, wann er einen möglichen Termin wahrnehmen kann, darf sich glücklich schätzen. Gelegentlich gibt es noch freie Termine für den Folgemonat. Aufgrund der vielen Beschwerden von Bürgern hat die Stadtverwaltung am Montag angekündigt, weitere Serviceleistungen digital einzuführen und bei der Terminvergabe für Bürgerbüros etwas zu verändern. Änderungen bei Terminvergaben und Online-Dienstleistungen Wer einen Termin in einem der vier Bürgerbüros in Magdeburg reservieren möchte, hat derzeit schlechte Chancen. © Screenshot/terminvergabe.magdeburg.de "Die Digitalisierung von Leistungen ist auch in diesem Jahr eine wesentliche Aufgabe der Verwaltung", sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (61, parteilos). So wurden in der Vergangenheit bereits weitere Dienstleistungen aus der Verwaltung online umgesetzt. Auch in diesem Jahr sollen weitere hinzukommen. Ein Beispiel hierfür ist die An- und Ummeldung von Autos über den bundesweiten Standard "i-Kfz". Magdeburg Lokales Lautstarke Neuzugänge im Zoo Magdeburg: Diese niedlichen Tiere sind neu Diesen reinen digitalen Service gibt es von insgesamt 14 Landkreisen in Sachsen-Anhalt aktuell nur im Altmarkkreis Salzwedel, Landkreis Harz und Mansfeld-Südharz. Bei der Online-Terminvergabe werden demnächst die Termine 14-tägig im Voraus freigegeben. "Damit können vor allem zeitnahe Terminwünsche, zum Beispiel zur Einhaltung der gesetzlichen Anmeldefrist von 14 Tagen nach einem Einzug in eine neue Wohnung, erfüllt werden", sagte der Beigeordnete Ronni Krug. Die Umstellung soll ab dem 13. März gelten. Wer Termine für die Folgewoche reservieren möchte, sei beraten, immer Donnerstagabend ab 18 Uhr das Terminvergabe-Portal zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Terminkalender aktualisiert. Alternativ bleibt auch das Angebot bestehen, die Kontingentsprechstunden der Bürgerbüros von 8 bis 9 Uhr besuchen zu können.

Titelfoto: Screenshot/YouTube/OttostadtMagdeburg