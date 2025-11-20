Lichterkette und Glockengeläut: Gedenken an Opfer von Anschlag geplant

Magdeburg - Mit Glockengeläut und einer Lichterkette rund um den Weihnachtsmarkt will die Stadt Magdeburg dem schrecklichen Anschlag vor einem Jahr gedenken.

Am 20. Dezember sind Glockengeläut und eine Lichterkette rund um den Weihnachtsmarkt geplant. © Simon Kremer/dpa

"Natürlich werden wir diesen Tag nicht vergessen", sagte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) mit Blick auf den 20. Dezember.

Zuvor war der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ohne große Zeremonie eröffnet worden.

Zudem werde es eine große Gedenkveranstaltung in der Johanniskirche für Betroffene, Hinterbliebene und geladene Gäste geben, sagte Borris. Daran werde auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) teilnehmen.

Für weitere Interessierte werde ein Großbildschirm für eine Außenübertragung aufgestellt. Anschließend werde es rund um den Weihnachtsmarkt eine Lichterkette geben.

Um 19.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Anschlags, sollen dann nach Angaben der Oberbürgermeisterin alle Glocken in Magdeburg läuten.