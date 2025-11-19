Magdeburger Pferdetor erhält Fördergelder für Restaurierung

Magdeburg - Für die Restaurierung der sechs Pferdeskulpturen des Magdeburger Pferdetors hat die Landeshauptstadt Fördergelder in Höhe von 50.000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erhalten.

Das Bauwerk wurde vom Architekten und Künstler Albinmüller entworfen. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

"Die Förderung ist eine große Unterstützung", sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) auf dem Firmengelände des Familienunternehmens Paul Schuster GmbH, wo die Förderung überreicht wurde.

Hier werden momentan auch die gesicherten Pferdeskulpturen aufbewahrt und restauriert.

Das erste von insgesamt sechs Pferden war im November 2024 abmontiert und mit einem Kran behutsam heruntergehoben worden. Aufgrund fehlender Baupläne musste die Demontage kleinschrittig erfolgen, hieß es weiter.

Die Skulpturen waren in einem schlechten Zustand und sollen nun pünktlich zum 100. Jubiläum 2027 das Magdeburger Stadtbild bereichern.