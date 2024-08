Linke kritisieren Uniklinik-Neubau in Magdeburg

Magdeburg - Im Zuge des geplanten Neubaus am Universitätsklinikum Magdeburg warnt die Linke im Landtag vor erheblichen Mehrkosten.

Rund eine Milliarde Euro will die Uniklinik für den Bau eines neuen Zentralgebäudes ausgeben - trotz dickem Minus. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Steuerzahler werde vielfach höher belastet als bisher dargestellt, sagte die finanzpolitische Sprecherin Kristin Heiß der Deutschen Presse-Agentur.

Auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten hat die Landesregierung bestätigt, dass alte Gebäude und Grundstücke auf dem Uniklinikgelände vom Land an die landeseigene Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft (IPS) verkauft werden sollen.

Die IPS soll das Projekt im Auftrag des Landes umsetzen.

Heiß sagte, die Gründung der IPS sei eine Folge des starren Festhaltens an der Schuldenbremse. Weil das Land offiziell keine Schulden machen wolle, habe man dieses Konstrukt und damit einen intransparenten Schattenhaushalt geschaffen.

Für den Grunderwerb soll die Gesellschaft eine Kapitalzuführung erhalten, bestätigte das Finanzministerium.

"Durch das Festhalten an der Schuldenbremse wird es am Ende also teurer", sagte Heiß.