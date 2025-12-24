Mängel im Dach! Hauptbecken der Elbeschwimmhalle muss dicht gemacht werden

Magdeburg - Schlechte Nachrichten für die Feiertage: Teile der beliebten Elbeschwimmhalle im Magdeburger Zentrum mussten überraschenderweise gesperrt werden.

Das große Becken der Elbeschwimmhalle musste gesperrt werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Betroffen ist konkret das große Becken, teilte die Stadt mit. Das Nichtschwimmerbecken und der Saunabereich können weiterhin genutzt werden.

Grund für die plötzliche Sperrung sind Mängel am Dach in der Halle. Bei turnusmäßigen Prüfungen schlugen an einem der zwölf Dachbinder auffällige Messwerte an.

Damit statische Probleme ausgeschlossen werden können, werden in der zweiten Januarwoche weitere Messungen vorgenommen. Bis zur Auswertung bleibt das große Becken präventiv dicht.

Diese Schritte sind notwendig, weil der angekündigte Frost und Schnee in den kommenden Tagen das Dachkonstrukt weiter beeinflussen könnte, hieß es.