02.01.2024 17:28 Niedlicher Wonneproppen: Das ist Magdeburgs Neujahrsbaby

Das Jahr 2024 ist gerade wenige Tage alt - und so auch das erste Kind, was am 1. Januar in der Magdeburger Uniklinik auf die Welt kam.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Das Jahr 2024 ist keine zwei Tage alt - und so auch das erste Kind, was am 1. Januar in der Magdeburger Uniklinik auf die Welt kam. Der kleine Linos R. wurde am Neujahrstag geboren. © Uniklinik Magdeburg/Sybille Lentge Gegen 11.45 Uhr am Neujahrstag erblickte der kleine Linos R. das Licht der Welt, teilte das Klinikum Magdeburg mit. Nach seiner Geburt in der Frauenklinik brachte der Junge bereits 3190 Gramm auf die Waage. Im vergangenen Jahr zählte das Universitätsklinikum 1134 Geburten mit insgesamt 1168 Babys. Magdeburg Lokales Fuß vom Gas! Hier wird in Magdeburg vom 25. bis 29. Dezember geblitzt 560 Jungen und 574 Mädchen sowie 39 Zwillingsgeburten waren dabei. Sogar eine Drillingsgeburt hatte Magdeburg in 2023 zu verzeichnen.

Titelfoto: Uniklinik Magdeburg/Sybille Lentge