Millionen-Investitionen und viele Baustellen: Das plant Magdeburg für 2026

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) gab zum Jahresauftakt Ausblick auf all die Projekte, die die Elbestadt in 2026 angehen will.

Von Lena Schubert

Magdeburg - In Magdeburg tut sich was: Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) gab zum Jahresauftakt Ausblick auf all die Projekte, die die Elbestadt in 2026 angehen will.

Insgesamt sollen für die Bauprojekte gut 90 Millionen Euro locker gemacht werden, erklärte Borris bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Als Erstes soll das Problemgebiet Brücken angegangen werden: Schon ab Ende März soll der Magdeburger Ring wieder durchgängig befahrbar sein, dann stehen erst mal alle Behelfsbrücken. Ab Sommer sind dann auch die Lärmschutzwände am Ring fertig.

Auch soll die Schrotebrücke in der Liebermannstraße (Stadtfeld Ost) neu gebaut und das Umfeld des neuen Strombrückenzugs in Ostelbien fertiggestellt werden.

An vielen Orten im Stadtgebiet werden Straßen- und Radwege fertig gebaut bzw. erneuert. Das Dauer-Bauprojekt Stadthalle soll auch in die finale Phase gehen: Die Sanierung soll weitgehend abgeschlossen und das Umfeld modernisiert werden.

Das beinhaltet auch einen neuen Basisbau für den Albinmüller-Turm und eine Rekonstruktion des Pferdetors.

Magdeburg investiert Millionen in Sportstätten

Die kleinsten Bürger kommen auch nicht zu kurz: Borris teilte weiter mit, dass mehrere Grund- und Förderschulen saniert werden. In Sudenburg soll außerdem ein neuer Hort entstehen und die Bauarbeiten für das neue Kinderschutzzentrum beendet werden.

Magdeburg ist Sportstadt - logisch also, dass auch wieder mehrere Millionen in den Neu- und Umbau der Sportstätten fließen.

Die Getec-Arena bekommt einen neuen Boden, Nebenplätze 3 und 4 der Avnet-Arena werden modernisiert und die Planungen für ein Leistungssport-Schwimmzentrum und einen Sportcampus werden finalisiert.

Für die Feuerwehren in der Stadt sind neue Rettungswachen und Neubauten der Fahrzeughallen geplant. Auch im Kultur-Bereich stehen den Magdeburgern viele Highlights bevor.

Genaue Infos zu den Vorhaben findet Ihr auf der Website der Stadt.

Titelfoto: Landeshauptstadt Magdeburg, Romy Buhr

