Millionen-Investitionen und viele Baustellen: Das plant Magdeburg für 2026

Magdeburg - In Magdeburg tut sich was: Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) gab zum Jahresauftakt Ausblick auf all die Projekte, die die Elbestadt in 2026 angehen will.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) sprach beim Jahresauftakt von vielen Projekten für die Stadt. © Landeshauptstadt Magdeburg, Romy Buhr

Insgesamt sollen für die Bauprojekte gut 90 Millionen Euro locker gemacht werden, erklärte Borris bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Als Erstes soll das Problemgebiet Brücken angegangen werden: Schon ab Ende März soll der Magdeburger Ring wieder durchgängig befahrbar sein, dann stehen erst mal alle Behelfsbrücken. Ab Sommer sind dann auch die Lärmschutzwände am Ring fertig.

Auch soll die Schrotebrücke in der Liebermannstraße (Stadtfeld Ost) neu gebaut und das Umfeld des neuen Strombrückenzugs in Ostelbien fertiggestellt werden.

An vielen Orten im Stadtgebiet werden Straßen- und Radwege fertig gebaut bzw. erneuert. Das Dauer-Bauprojekt Stadthalle soll auch in die finale Phase gehen: Die Sanierung soll weitgehend abgeschlossen und das Umfeld modernisiert werden.

Das beinhaltet auch einen neuen Basisbau für den Albinmüller-Turm und eine Rekonstruktion des Pferdetors.