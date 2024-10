Tausende Teilnehmer gestartet: Das ging beim 20. Magdeburg Marathon!

Magdeburg - An diesem Sonntag findet der 20. Magdeburg Marathon statt. Tausende Sport-Enthusiasten treibt es seit dem Vormittag durch die Landeshauptstadt.

Bereits am Vormittag standen die ersten Läufer am Startpunkt bereit. © TAG24

Bei schönstem Wochenendwetter haben sich rund 4.500 Teilnehmer zum Magdeburg Marathon versammelt. Gestartet wurde bereits um 9.10 Uhr nahe den Messehallen.

Für den 42 Kilometer langen Marathon ging es von dort aus für die Läufer durch den Herrenkrugpark bis auf die andere Elbseite.

An der Sternbrücke angekommen, führte die Strecke weiter in den Stadtpark über die Kaiser-Otto-Brücke in Richtung Turmschanzenstraße. Nach einer zweiten Runde erreichten die Laufbegeisterten dann das Ziel, wo ordentlich gefeiert werden kann.

Parallel zum Hauptrennen waren zudem weitere Läufe wie der Team-Marathon, der Halbmarathon, der 10km-Lauf, der Mini-Marathon, der Elbe-Biber-Kinderlauf und Walking/Nordic-Walking gestartet. Seit 11.15 Uhr finden bereits die ersten Siegerehrungen statt.

TAG24 ist zum 20. Jubiläum wieder mit eigenen Läufern dabei und um die Teilnehmer beim Sport-Highlight der Landeshauptstadt festzuhalten.