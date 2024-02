Wegen Grünen-Politikerin: Bauern blockieren in Magdeburg!

Magdeburg - Seit Wochen gibt es Bauernproteste im Land. Am Samstag nehmen Bauern den Besuch der Grünen-Bundesvorsitzenden in Magdeburg zum Anlass, um ihrem Ärger über die Agrarpolitik Luft zu machen.

Am Nachmittag blockierten Bauern die Straßen Magdeburgs. © Simon Kremer/dpa

Bauern haben sich im Vorfeld einer parteiinternen Veranstaltung mit der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang (30) am Samstag in Magdeburg zu Protesten versammelt.

Am Nachmittag hatten nach Polizeiangaben etwa 70 Traktoren und andere Fahrzeuge die Hauptverkehrsstraße im Stadtteil Buckau blockiert. Sie musste für den Verkehr gesperrt werden, Straßenbahnen fuhren jedoch weiter, hieß es.

Laut einer Polizeisprecherin hätten die Bauern ihre Maschinen rund um den Veranstaltungsort geparkt und Feuer angezündet. Es sei davon auszugehen, dass sich die Zahl der protestierenden Bauern bis in den Abend weiter erhöhen werde, einige befänden sich noch in der Anreise. Lang werde gegen 17.15 Uhr in Magdeburg erwartet.

Gegen die Grünen hatte es zuletzt mehrfach heftige Proteste gegeben. So wurde Wirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne) Mitte Februar mit einem lauten Pfeifkonzert und "Hau ab!"-Sprechchören in Nürnberg empfangen.