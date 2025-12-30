Weihnachtsbäume und Böller entsorgen: Das muss in Magdeburg beachtet werden

Magdeburg - Die besinnlichen Weihnachtstage sind vorbei, jetzt steht Silvester vor der Tür. In den meisten Haushalten überlebt auch der Weihnachtsbaum den Jahreswechsel. Doch was geschieht mit dem nadelnden Tannenbaum und den gezündeten Böllern, wenn alles vorüber ist? TAG24 verrät es.

Über die Entsorgungstermine der Biotonne können in Magdeburg Weihnachtsbäume entsorgt werden. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Die Stadtverwaltung Magdeburg hat erneut Tipps, Ratschläge und Verpflichtungen veröffentlicht, was Bürger beachten müssen, wenn sie ihre Tannen entsorgen oder Silvester mit Raketen und Böllern gefeiert haben.

Die Entsorgung von Weihnachtsbäumen funktioniert über die Entleerungstermine der Biotonne. Dabei dürfen die Bäume nicht größer als zwei Meter sein und keinen Schmuck oder Elektronik (zum Beispiel Lichterketten) mehr tragen.

Zerkleinert werden müssen die Tannen nur, wenn sie die vorgegebene Größe überschreiten. Werden die Voraussetzungen erfüllt, können sie einfach neben der Biotonne abgelegt werden.

Wer seinen Weihnachtsbaum lange pflegt und noch länger behalten möchte, kann sich Zeit lassen. Es gibt nämlich keinen festen Stichtag, an dem man sich von seiner Tanne verabschieden muss. Auch bei späteren Entsorgungsterminen werden die Bäume mitgenommen.

Zusätzlich nehmen die Wertstoffhöfe Hängelsberge, Cracauer Anger oder Silberbergweg die Tannen von Bürgern an.

Bis zu ein Kubikmeter Grünabfall aus den Haushalten wird dort ohne zusätzliche Gebühr angenommen.