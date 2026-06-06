Westringbrücke komplett gesperrt: Das steckt hinter dem Polizeieinsatz
Magdeburg - Polizeieinsatz in Stadtfeld Ost! Am Samstagmorgen musste die Magdeburger Westringbrücke wegen einer gefährlichen Situation komplett dichtgemacht werden.
Um kurz vor 10 Uhr ging der Notruf ein, dass eine Frau auf der Westringbrücke hinter dem Geländer stehen würde.
Feuerwehr und Polizei eilten mit einem Großaufgebot nach Stadtfeld Ost, wo sie tatsächlich die 23-jährige Deutsche auffinden konnten, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.
Während des Einsatzes wurde die komplette Westringbrücke sowie die darunterliegenden Gleise der Deutschen Bahn weiträumig für alle Verkehrsarten gesperrt.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, gelang es den Einsatzkräften schließlich, die junge Frau körperlich unversehrt aus der Gefahrenzone zu holen. Anschließend wurde die 23-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.
Der wichtige Verkehrsknoten konnte in den Mittagsstunden wieder freigegeben werden.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa