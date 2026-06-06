Westringbrücke komplett gesperrt: Das steckt hinter dem Polizeieinsatz

Magdeburg - Polizeieinsatz in Stadtfeld Ost! Am Samstagmorgen musste die Magdeburger Westringbrücke wegen einer gefährlichen Situation komplett dichtgemacht werden.

Die Magdeburger Westringbrücke wurde während eines Polizeieinsatzes voll gesperrt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Um kurz vor 10 Uhr ging der Notruf ein, dass eine Frau auf der Westringbrücke hinter dem Geländer stehen würde.

Feuerwehr und Polizei eilten mit einem Großaufgebot nach Stadtfeld Ost, wo sie tatsächlich die 23-jährige Deutsche auffinden konnten, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Während des Einsatzes wurde die komplette Westringbrücke sowie die darunterliegenden Gleise der Deutschen Bahn weiträumig für alle Verkehrsarten gesperrt.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, gelang es den Einsatzkräften schließlich, die junge Frau körperlich unversehrt aus der Gefahrenzone zu holen. Anschließend wurde die 23-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.