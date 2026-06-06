Neues E-Center im Florapark: Das hat der Riesen-Markt zu bieten

Magdeburg - Riesen-Andrang für einen ganz besonderen Markt: Das nagelneue E-Center im Magdeburger Florapark ist eröffnet! Aber was zeichnet die Filiale aus? TAG24 hat sich vor Ort umgesehen.

Der Andrang ist groß im neuen E-Center. © Sophie Kemnitz/Tag24

Anfang 2024 schloss die Real-Filiale im Florapark. Seitdem: Leerstand und Baustelle. Mit Edeka zog ein großer Name in den Magdeburger Nordwesten und durfte nach monatelangem Umbau am Donnerstag die große Eröffnung feiern.

Dabei bietet das hochmoderne E-Center einiges, was ein normaler Edeka-Markt nicht vorweisen kann.

So gibt es beispielsweise eine frische Sushi-Station, wo man den Köchen beim Zubereiten zuschauen kann, oder Automaten, mit denen man sich selbst frischen Saft presst.

Neben den üblichen Abteilungen für Obst, Gemüse, Konserven und andere gängige Lebensmittel gibt es im E-Center im Florapark auch große Abteilungen für Haushaltsgegenstände, Spielwaren und Küchenzubehör.

Ein besonderes Highlight ist ein XXL-Kühlschrank, bei dem man nicht nur gekühlte Flaschen und Dosen, sondern direkt ganze Kisten an gekühlten Getränken mitnehmen kann.