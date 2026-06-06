Neues E-Center im Florapark: Das hat der Riesen-Markt zu bieten
Magdeburg - Riesen-Andrang für einen ganz besonderen Markt: Das nagelneue E-Center im Magdeburger Florapark ist eröffnet! Aber was zeichnet die Filiale aus? TAG24 hat sich vor Ort umgesehen.
Anfang 2024 schloss die Real-Filiale im Florapark. Seitdem: Leerstand und Baustelle. Mit Edeka zog ein großer Name in den Magdeburger Nordwesten und durfte nach monatelangem Umbau am Donnerstag die große Eröffnung feiern.
Dabei bietet das hochmoderne E-Center einiges, was ein normaler Edeka-Markt nicht vorweisen kann.
So gibt es beispielsweise eine frische Sushi-Station, wo man den Köchen beim Zubereiten zuschauen kann, oder Automaten, mit denen man sich selbst frischen Saft presst.
Neben den üblichen Abteilungen für Obst, Gemüse, Konserven und andere gängige Lebensmittel gibt es im E-Center im Florapark auch große Abteilungen für Haushaltsgegenstände, Spielwaren und Küchenzubehör.
Ein besonderes Highlight ist ein XXL-Kühlschrank, bei dem man nicht nur gekühlte Flaschen und Dosen, sondern direkt ganze Kisten an gekühlten Getränken mitnehmen kann.
Das hat das E-Center im Florapark zu bieten
Großer Andrang am ersten Verkaufswochenende
Neben den üblichen Kassen bietet das E-Center auch Selbstzahlerkassen, die sowohl EC-Karte als auch Bargeld annehmen.
Diejenigen, die im Kassenbereich der kleine Hunger packt, werden keinesfalls hängengelassen: Noch vor dem Ausgang gibt es zusätzlich zum Edeka-Angebot Stände für Feinkost, Backwaren und einen Asia-Imbiss.
Am Eröffnungstag standen einige Schaulustige bereits Stunden vor der Eröffnung Schlange, um als Erste einen Blick in die neue Filiale zu erhaschen. Als Dankeschön erhielten alle Besucher beim Ausgang eine Rose.
Auch am Wochenende strömten unzählige Kunden in den Markt. Durch die wirklich große Ladenfläche verteilt sich der Menschenstrom aber sehr gut.
Künftig sollen in dem Riesen-Store etwa 130 Angestellte arbeiten, teilte das Management mit.
Titelfoto: Bildmontage: Sophie Kemnitz/TAG24