20 Jahre Mückenwiesn: Diese Stars kommen zum Jubiläum

Magdeburg - Die Mückenwiesn haben sich innerhalb von 20 Jahren zu einem festen Event in Magdeburg etabliert. Schon jetzt gibt es die ersten Informationen zum Jubiläumsjahr.

Die Mückenwiesn in Magdeburg sind für Auftritte vieler Ballermann-Stars bekannt. (Archivfoto) © Mückenwiesn/Agentur Pres(s)tige

Bis zur Oktoberfest-Gaudi dauert es zwar noch ein wenig, doch die Planungen laufen aktuell auf Hochtouren.

Kult-Gastronom Uli Bittner und sein Kompagnon Tino Bredau treffen nach all den Jahren noch immer mit der Mischung aus Live-Musik, Festzeltflair, bayerischen Schmankerln und prominenten Gästen den Nerv des Publikums.

Bis zu 3000 Gäste werden jeden Abend vom 25. September bis 10. Oktober in dem Festzelt auf dem Messeplatz erwartet.

Kein Wunder, denn die Mückenwiesn haben sich über die Jahre zum größten Oktoberfest in der Landeshauptstadt entwickelt.

Auch in diesem Jahr dürfen die großen Stars des Ballermanns nicht fehlen. An mehreren Tagen erwartet die Besucher ein anderer Stimmungsmacher.