20 Jahre Mückenwiesn: Diese Stars kommen zum Jubiläum
Magdeburg - Die Mückenwiesn haben sich innerhalb von 20 Jahren zu einem festen Event in Magdeburg etabliert. Schon jetzt gibt es die ersten Informationen zum Jubiläumsjahr.
Bis zur Oktoberfest-Gaudi dauert es zwar noch ein wenig, doch die Planungen laufen aktuell auf Hochtouren.
Kult-Gastronom Uli Bittner und sein Kompagnon Tino Bredau treffen nach all den Jahren noch immer mit der Mischung aus Live-Musik, Festzeltflair, bayerischen Schmankerln und prominenten Gästen den Nerv des Publikums.
Bis zu 3000 Gäste werden jeden Abend vom 25. September bis 10. Oktober in dem Festzelt auf dem Messeplatz erwartet.
Kein Wunder, denn die Mückenwiesn haben sich über die Jahre zum größten Oktoberfest in der Landeshauptstadt entwickelt.
Auch in diesem Jahr dürfen die großen Stars des Ballermanns nicht fehlen. An mehreren Tagen erwartet die Besucher ein anderer Stimmungsmacher.
Mückenwiesn in Magdeburg: Diese Stars treten auf
Diese Ballermann-Stars wollen das Festzelt zum Beben bringen:
25. September 2026: Peter Wackel ("Scheiß drauf! Mallorca ist nur einmal im Jahr")
26. September 2026: Ross Antony ("1000 und 1 Nacht")
2. Oktober 2026: Lorenz Büffel ("Johnny Däpp")
3. Oktober 2026: Mickie Krause ("Schatzi schenk mir ein Foto")
9. Oktober 2026: Ikke Hüftgold ("Ich schwanke noch")
10. Oktober: Isi Glück ("Lass uns eskalieren")
Zwischen den Auftritten der Mallorca-Stars sorgen die drei etablierten Wiesn-Bands "D'Moosner", "Saubartln" und "Allgäu Power" für ausgelassene Stimmung.
Die ersten Karten sollen am 13. April ausschließlich auf der Webseite der Mückenwiesn erhältlich sein.
Titelfoto: Bildmontage: Mückenwiesn/Agentur Pres(s)tige