04.07.2026 06:22 Am Samstag noch nichts vor? Diese Events finden in Magdeburg statt

In Magdeburg finden wieder tolle Veranstaltungen für die ganze Familie statt. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Ihr habt noch keinen Plan für Euren Samstag? In Magdeburg finden Ihr wieder verschiedenste Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Kayserliche Sommerspiele

Brückfeld - Am Samstag verwandelt sich das Stadion Neue Welt von 11 bis 22 Uhr in eine mittelalterliche Erlebniswelt für die Kayserlichen Sommerspiele. Freut Euch auf spannende Schaukämpfe, ein begehbares Ritterlager, traditionelle Handwerkskunst sowie Spiel und Spaß für die ganze Familie. Für die passende Atmosphäre sorgt Flo der Spielmann mit seiner Musik. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben Kinderschminken erwartet Euch zudem ein kleiner Markt zum Bummeln. Der Eintritt ist frei!

Mittelalterlich wird es am Samstag im Stadion Neue Welt. (Symbolbild) © 123rf/goinyk

Tatort Bibliothek

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag dreht sich in der Stadtbibliothek wieder alles um Spiel und Spaß. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele ausprobieren. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" - hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei. Der Eintritt ist frei!

Spiel und Spaß erwarten Euch in der Stadtbibliothek. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Wobau-Ferienspaß

Elbauenpark - Am Samstag von 10 bis 18 Uhr erwartet Familien im Elbauenpark ein riesiges Spieleparadies mit über 40 Attraktionen. Freut euch auf XXL-Hüpfburgen, einen 150 Meter langen Hindernisparcours, Bungee-Trampolin, Kinderkarussell und viele weitere Mitmachangebote. WOBAU-Mieter unter 18 Jahren haben mit der WOBAU-FanCard freien Eintritt. Für alle anderen kostet das Hüpfticket 5 Euro pro Kind, hinzu kommt der reguläre Eintritt in den Elbauenpark.

Führung im Landtag

Altstadt - Wer schon immer einmal den Landtag von Sachsen-Anhalt von innen sehen wollte, hat bei einer Führung von 11 bis 12 Uhr am Samstag die Gelegenheit dazu. Dabei gibt es spannende Einblicke in die Geschichte des Gebäudes, den Parlamentsalltag und so manche kuriose Anekdote. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich per Mail unter [email protected] erforderlich.

Erfahrt kuriose Anekdoten bei einer Führung im Landtag. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Bühnenführung

Domplatz - Wie entsteht Magdeburgs größte Theaterproduktion? Bei einer Führung am Samstag von 17.30 bis 18.30 Uhr könnt ihr einen Blick hinter die Kulissen des diesjährigen DomplatzOpenAir werfen und Spannendes über die aufwendige Inszenierung des Musicals "Oklahoma!" erfahren. Tickets kosten 12 Euro und sind online im Vorverkauf erhältlich.

Schaut hinter die Kulissen des Musicals "Oklahoma!". © Theater Magdeburg/Andreas Lander