Wegen extremer Hitze: Love Music Festival abgesagt

Trotz Vorbereitungen sei eine sichere Durchführung nicht gewährleistet, so der Veranstalter. © Max Patzig

Wie die Veranstalter auf Instagram mitteilten, muss das Musik-Festival am Samstag aufgrund der extremen Hitze abgesagt werden.



"Aufgrund der angekündigten Hitzewelle und der damit verbundenen Risiken für Besucherinnen und Besucher, Künstlerinnen und Künstler sowie alle Mitarbeitenden sehen wir keine verantwortungsvolle Möglichkeit, die Veranstaltung durchzuführen", heißt es in der Mitteilung.



Trotz umfangreicher Vorbereitungen sei eine sichere Durchführung nicht gewährleistet.



Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit allen Beteiligten, dem Ordnungsamt, dem Elbauenpark und der Feuerwehr gefallen.



Eine kurzfristige Verschiebung sei zudem nicht geplant.