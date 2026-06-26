Wegen extremer Hitze: Love Music Festival abgesagt
Magdeburg - Traurige Nachrichten: Das beliebte Love Music Festival in Magdeburg muss ausfallen!
Wie die Veranstalter auf Instagram mitteilten, muss das Musik-Festival am Samstag aufgrund der extremen Hitze abgesagt werden.
"Aufgrund der angekündigten Hitzewelle und der damit verbundenen Risiken für Besucherinnen und Besucher, Künstlerinnen und Künstler sowie alle Mitarbeitenden sehen wir keine verantwortungsvolle Möglichkeit, die Veranstaltung durchzuführen", heißt es in der Mitteilung.
Trotz umfangreicher Vorbereitungen sei eine sichere Durchführung nicht gewährleistet.
Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit allen Beteiligten, dem Ordnungsamt, dem Elbauenpark und der Feuerwehr gefallen.
Eine kurzfristige Verschiebung sei zudem nicht geplant.
Alle Ticketinhaber erhalten eine Rückerstattung, die jedoch einige Tage dauern könnte. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze direkt über den Ticketanbieter.
Titelfoto: Max Patzig