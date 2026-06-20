Diese tollen Veranstaltungen warten am Wochenende in Magdeburg auf Euch

Magdeburg - In Magdeburg wird es heiß! Um das Sommerwetter richtig auszunutzen, gibt es in Magdeburg wieder verschiedenste Veranstaltungen , die Ihr besuchen könnt. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Elbauenpark - Beim Prinzessinnentag verwandelt sich der Elbauenpark am Samstag von 11 bis 18 Uhr in eine märchenhafte Erlebniswelt für die ganze Familie. Premiere feiert zudem Magdeburgs erste Babydisco mit Musik, Bewegungsspielen und Mitmachaktionen für die ganz Kleinen. Für die größeren Kinder wartet ein buntes Programm mit Theater, Hexen- und Feuershow, Kinder-Kicker-Parcours sowie Bogenschießen.

Eintritt gibt es bereits ab 7 Euro.

Hyparschale - Am Samstag laden Bündnis 90/Die Grünen Sachsen-Anhalt von 14 bis 20 Uhr zum Zukunftsfestival ein. Neben Talks, Livemusik und Gästen aus Politik und Zivilgesellschaft können sich Familien über ein tolles Angebot für Groß und Klein freuen. Besucher erwartet eine Hüpfburg, eine Bastelstation, Alpakas und weitere Mitmachangebote. Für Livemusik sorgt zudem die Band "Betty Oh Boy".

Das Beste: Der Eintritt ist frei!

Alte Neustadt - An verschiedenen Versuchsstationen können sich Kinder mit ihren Eltern am Samstag von 15 bis 18 Uhr an Experimenten ausprobieren. Spielerisch können die Teilnehmer im Familienhaus im Park mehr über Wissenschaft und Technologie erfahren.

Der Eintritt ist frei!