Diese tollen Veranstaltungen warten am Wochenende in Magdeburg auf Euch
Magdeburg - In Magdeburg wird es heiß! Um das Sommerwetter richtig auszunutzen, gibt es in Magdeburg wieder verschiedenste Veranstaltungen, die Ihr besuchen könnt. TAG24 gibt Euch einen Überblick.
Familienfeste in Magdeburg
Elbauenpark - Beim Prinzessinnentag verwandelt sich der Elbauenpark am Samstag von 11 bis 18 Uhr in eine märchenhafte Erlebniswelt für die ganze Familie. Premiere feiert zudem Magdeburgs erste Babydisco mit Musik, Bewegungsspielen und Mitmachaktionen für die ganz Kleinen. Für die größeren Kinder wartet ein buntes Programm mit Theater, Hexen- und Feuershow, Kinder-Kicker-Parcours sowie Bogenschießen.
Eintritt gibt es bereits ab 7 Euro.
Hyparschale - Am Samstag laden Bündnis 90/Die Grünen Sachsen-Anhalt von 14 bis 20 Uhr zum Zukunftsfestival ein. Neben Talks, Livemusik und Gästen aus Politik und Zivilgesellschaft können sich Familien über ein tolles Angebot für Groß und Klein freuen. Besucher erwartet eine Hüpfburg, eine Bastelstation, Alpakas und weitere Mitmachangebote. Für Livemusik sorgt zudem die Band "Betty Oh Boy".
Das Beste: Der Eintritt ist frei!
Alte Neustadt - An verschiedenen Versuchsstationen können sich Kinder mit ihren Eltern am Samstag von 15 bis 18 Uhr an Experimenten ausprobieren. Spielerisch können die Teilnehmer im Familienhaus im Park mehr über Wissenschaft und Technologie erfahren.
Der Eintritt ist frei!
5. Telemann-Sommerfest
Magdeburg - Zum 5. Telemann-Sommerfest gibt es im Klosterbergegarten und dem Gesellschaftshaus Magdeburg am Samstag von 15 bis 24 Uhr so einiges zu entdecken. Unter dem Motto "Paris, mon amour" steht für die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Alter Musik, Jazz, Elektro, Barocktänzen, Walkacts und Mitmachangeboten bereit.
Bei dem Sommerfest können Interessierte Frankreich und das Werk Georg Philipp Telemanns spielerisch über Musik, Mode, Architektur und Kulinarik entdecken. Internationale Ensembles und regionale Künstler sorgen für besondere Festivalatmosphäre im Grünen.
Der Eintritt ist frei!
Tatort Bibliothek
Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag dreht sich in der Stadtbibliothek wieder alles um Spiel und Spaß. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele ausprobieren. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" - hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei.
Der Eintritt ist frei!
Frühstücken im Zoo
Zoo Magdeburg - Am Samstag lädt Euch der Magdeburger Zoo dazu ein, Euren Morgen mit einem spannenden Frühstück in der AFRICAMBO Lodge zu verbringen. Ab 9 Uhr könnt Ihr Euch den Magen vollschlagen. Im Anschluss gibt es eine interessante, 60-minütige Führung durch den ganzen Zoo. Selbstverständlich können die kleinen und großen Besucher den Park danach selbstständig erkunden.
Ein Ticket für Frühstück und Führung kostet 25 Euro für Erwachsene zzgl. Eintritt und 18 Euro für Kinder.
Public Viewing zur WM
Festung Mark - Fußballfans können das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am Samstag ab 20 Uhr beim Public Viewing im Hohepfortewallpark der Festung Mark live auf einer großen LED-Wand verfolgen. Für die passende Stadionatmosphäre sorgen Bier vom Fass und Grillspezialitäten vor Ort.
Der Eintritt ist frei!
Egal, zu welcher Veranstaltung es Euch an diesem Wochenende verschlägt, ob Zoo, Familienfest oder Sommerfest, TAG24 wünscht Euch viel Spaß!
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Lander, 123RF/pressmaster, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Christoph Soeder/dpa