CSD-Parade am Samstag in Magdeburg: Das gibt es zu beachten

In Magdeburg findet am Samstag der Christopher Street Day statt. (Archivfoto) © Simon Kremer/dpa

Der Umzug zum Christopher Street Day, der wie jedes Jahr um 12 Uhr am Alten Markt startet, wird von der Polizei begleitet. 2023 nahmen knapp 8000 Menschen an der Parade teil, ähnliche Zahlen werden auch in diesem Jahr erwartet.

Wie die Polizei mitteilte, wurde von einer Privatperson eine Gegendemonstration angemeldet. Das Ausmaß oder die politische Orientierung der Gegen-Demo ist bislang nicht bekannt, es sei aber möglich, dass es sich um Teilnehmer der rechten oder rechtsextremen Szene handelt.

Falko Jentsch vom Magdeburger CSD habe sich für zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt. So sei beispielsweise ein Sicherheitskorridor vom Hauptbahnhof bis zum Alten Markt eingerichtet worden.

Da nach den Vorfällen in Bautzen und Leipzig auch in Magdeburg mit einem größeren Aufkommen rechtsextremer Gegendemonstranten gerechnet wird, haben sich laut Jentsch in diesem Jahr zusätzliche Gruppen und Vereine angemeldet, die sonst nicht am CSD teilnehmen, wie etwa "Solidarisches Magdeburg" oder "Omas gegen Rechts".