CSD-Samstag in Leipzig: Zehntausende feiern Vielfalt - Nazi-Protest verboten

Leipzig - Als Gegenbewegung zur CSD-Parade am Samstag in Leipzig haben sich Hunderte Neo-Nazis aus ganz Deutschland angekündigt . Die Polizei war deshalb schon seit den Morgenstunden im Einsatz.

Gegen 12 Uhr dann die Durchsage im Gebäude: Die Nazi-Demo wurde vom Anmelder für beendet erklärt, die Versammlungsbehörde hat zudem jegliche Ausweichveranstaltungen untersagt. Es bestehe der Verdacht auf Volksverhetzung, so die Polizei vor Ort. Die Menge habe zudem "ein teilweise aggressives bzw. militantes Verhalten" an den Tag gelegt.

Die CSD-Parade zieht unterdessen friedlich durch Leipzig. © EHL Media/Matthew Damarell

Während die polizeiliche Maßnahme am Hauptbahnhof auch am Nachmittag noch andauerte, hatte sich der CSD-Aufzug wie geplant in den Mittagsstunden in Bewegung gesetzt.

Schätzungsweise fast 20.000 Menschen umrundeten die Leipziger Innenstadt, begleitet von mehreren Wagen, auf denen unter anderem ehemalige "Prince"- und "Princess Charming"-Teilnehmende der Menge einheizten.

Auch der politische Aspekt des Christopher Street Days wurde nicht aus den Augen verloren. So trat beispielsweise Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt (58) bei der Kundgebung auf die Bühne und solidarisierte sich mit den Demonstrierenden und der LGBTQIA+-Community: "Du bist okay so wie du bist, du hier vorne und du hier hinten und du überall! Wir sind okay, so wie wir sind!"

Im Rahmen der Parade kam es zu großen Verkehrseinschränkungen in der Leipziger Innenstadt.

Erstmeldung um 12.23 Uhr; aktualisiert um 16.40 Uhr